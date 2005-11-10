Serie C, gli arbitri della 13ª giornata per i tre gironi: Grosseto-Pescara al sig. Striamo di Salerno
Claudia Marrone
Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 13ª giornata del campionato di Serie C 2026/2027, che prenderà il via venerdì 6 novembre e si concluderà poi, come di consueto, lunedì 9. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare dei tre gironi, che si disputeranno sabato 3 e domenica 4 ottobre.
GIRONE A
Alcione-Lumezzane: Marco Melloni di Modena (La Regina-Federico. IV Ufficiale: Teghille. Operatore FVS: Montanelli)
Desenzano-Ospitaletto: Giovanni Castellano di Nichelino (Turra-Cattaneo. IV Ufficiale: Gasperotti. Operatore FVS: Cavalli)
Folgore Caratese-Carpi: Antonio Liotta di Castellammare di Stabia (Colella-Testaì. IV Ufficiale: Costa. Operatore FVS: Martinelli)
Giana Erminio-Cittadella: Davide Gandino di Alessandria (Cufari-Elisino. IV Ufficiale: Massari. Operatore FVS: Li Vigni)
Lecco-Juventus Next Gen: Federico Tassano di Chiavari (Gasparini-Fedele. IV Ufficiale: Bozzetto. Operatore FVS: Colazzo)
Pergolettese-Renate: Alessio Vincenzi di Bologna (Bettani-Eltantawy. IV Ufficiale: Tona Mbei. Operatore FVS: Manzini)
Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi: Marco Zini di Udine (Riccobene-Minutoli. IV Ufficiale: Viapiana. Operatore FVS: Mititelu)
Trento-AlbinoLeffe: Leonardo Leorsini di Terni (Skura-D'Andria. IV Ufficiale: Kovacevic. Operatore FVS: Fanara)
Treviso-Novara: Davide Cerea di Bergamo (Balducci-Di Meglio. IV Ufficiale: Guitaldi. Operatore FVS: Mamouni)
Union Brescia-Arzignano: Alessandro Silvestri di Roma 1 (Rignanese-Alessandrino. IV Ufficiale: Aloise. Operatore FVS: Bernasso)
GIRONE B
Atalanta U23-Reggiana: Ferdinando Emanuel Toro di Catania (Storgato-Cirillo. IV Ufficiale: Terribile. Operatore FVS: De Luca)
Campobasso-Livorno: Davide Galiffi di Alghero (Lombardi-Ceci. IV Ufficiale: Colelli. Operatore FVS: Rastelli)
Forlì-Gubbio: Alessandro Pizzi di Bergamo (Rizzello-Nappi. IV Ufficiale: Nigro. Operatore FVS: Scardovi)
Grosseto-Pescara: Stefano Striamo di Salerno (Tesi-Galasso. IV Ufficiale: Dorillo. Operatore FVS: Iuliano)
Ostiamare-Spezia: Antonio Di Reda di Molfetta (Schirinzi-D'Ambrosio Giordano. IV Ufficiale: Eremitaggio. Operatore FVS: Petrov)
Pianese-Perugia: Fabrizio Ramondino di Palermo (Scarpati-Camilli. IV Ufficiale: Cerbasi. Operatore FVS: Starnini)
Pineto-Vis Pesaro: Simone Palmieri di Avellino (Cerrato-Chimento. IV Ufficiale: Gavini. Operatore FVS: Carella)
Sambenedettese-Guidonia Montecelio: Abdoulaye Diop di Treviglio (Rosania-Rossini. IV Ufficiale: Aldi. Operatore FVS: Di Berardino)
Torres-Latina: Gianluca Renzi di Pesaro (Posteraro-Macchia. IV Ufficiale: Barbetti. Operatore FVS: Mazza)
Vado-Ravenna: Filippo Colaninno di Nola (Martone-Mezzalira. IV Ufficiale: Rossini. Operatore FVS: Mandarino)
GIRONE C
Altamura-Cavese: Edoardo Gianquinto di Parma (Antonicelli-Citarda. IV Ufficiale: Acquafredda. Operatore FVS: Cantatore)
Casertana-Casarano: Leonardo Mastrodomenico di Matera (Bosco-Scipione. IV Ufficiale: Picardi. Operatore FVS: Russo)
Catania-Sorrento: Matteo Dini di Città di Castello (Mambelli-Allievi. IV Ufficiale: Gauzolino. Operatore FVS: Chillemi)
Crotone-Giugliano: Andrea Palmieri di Brindisi (Sadikaj-Arshad. IV Ufficiale: Pacella. Operatore FVS: Gatto)
Foggia-Barletta: Leonardo Di Mario di Ciampino (Singh-Cassano. IV Ufficiale: Tropiano. Operatore FVS: Fracchiolla)
Inter U23-Salernitana: Alessandro Recchia di Brindisi (Cocomero-Galluzzo. IV Ufficiale: Vailati. Operatore FVS: Nechita)
Monopoli-Cosenza: Maksym Frasynyak di Gallarate (Ingenito-Cozzuto. IV Ufficiale: Vogliacco. Operatore FVS: Massari)
Picerno-Bari: Lucio Felice Angelillo di Nola (Morotti-Robilotta. IV Ufficiale: Castellone. Operatore FVS: Romaniello)
Savoia-Potenza: Bruno Spina di Barletta (Capriuolo-Tomasi. IV Ufficiale: Luongo. Operatore FVS: Vitale)
Scafatese-Audace Cerignola: Gabriele Sacchi di Macerata (Munitello-Bracaccini. IV Ufficiale: Vingo. Operatore FVS: Valcaccia)