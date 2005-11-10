Dopo tanti anni in A, Sala appende le scarpette al chiodo. Ed entra nello staff di Stellone a Caserta
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Claudia Marrone
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03.11.2026 14:34Serie C
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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Dopo il ribaltone in panchina, che ha visto approdare Roberto Stellone alla guida del club, lo staff tecnico della Casertana si arricchisce di un nuovo elemento: come infatti si evince dal profilo Instagram dell'ormai ex calciatore, Jacopo Sala è entrato a far parte del citato staff, anche se per il momento non sono stati diffusi comunicati ufficiali che specificano il ruolo esatto.
"Un nuovo capitolo", dice Sala, postando le foto che lo ritraggono con l'allenatore dei falchetti.
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