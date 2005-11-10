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Esclusiva TMW

Ospitaletto, Gobbi: "Programmazione seria. Perché i traguardi vogliamo ottenerli, ma anche mantenerli"

Esclusiva TMW
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 11:34Serie C
03.11.2026 11:34Serie C
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"Sicuramente siamo molto contenti, è un inizio di campionato che ci vede protagonisti e quindi siamo felici. Abbiamo avuto due battute d'arresto contro Pro Vercelli e Pergolettese, però era importante risollevarsi subito e tornare a fare punti sabato contro una squadra molto forte come il Trento, e l'abbiamo fatto. Sicuramente la strada è quella giusta": esordisce così, intervenendo nel corso della mattinata radiofonica di TuttoMercatoWeb.com, l'attaccante dell'Ospitaletto Francesco Gobbi.

Che con i suoi si gode il quinto posto in classifica nel Girone A di Serie C, categoria che, dopo "l'apprendistato" dell'anno passato, vede gli orange in rampa di lancio: "Sicuramente aiuta il fatto di avere tutti un anno in più di esperienza, perché l'anno scorso molti di noi erano esordienti in categoria e non è stato facile l'approccio iniziale. Non solo, oltre a un po' di esperienza, conta molto anche il fatto che ci conosciamo da tre anni e giochiamo insieme da tanto tempo, anche con il mister che è rimasto lo stesso dalla Serie D. Questo ci agevola nel modo di giocare".

Un aspetto che vi vede un po' come una mosca bianca, perché non sono molti i club che hanno una progettualità vera. Siete però la dimostrazione che quando ci sono basi solide, le cose poi funzionano.
"È verissimo. L'Ospitaletto è una società sana, una società che della parola "progetto" ne fa una questione concreta, tanto che qui si può guardare nel lungo termine. C'è poi la pressione giusta, una piazza che non vuole solo risultati immediati, e la società, il mister, lo staff sanno farci riconfermare ogni anno".

Certo, il risultato conta, ma senza programmazione rischia di essere appunto un po' effimero. Meglio tardarlo ma poi saperlo mantenere.
"Mi trovi d'accordo. Perché sapere poi mantenere un certo dato è importante soprattutto quando arrivano i momenti di difficoltà. Si sa, quando le cose vanno bene è tutto un po' più semplice, ma se alle spalle non c'è una base solida, una base fatta di fiducia, alle prime sconfitte si rischia un po' che salti tutto in aria. Mentre, se vieni da un progetto, sei stato scelto, come tutti noi giocatori siamo stati scelti dal direttore sportivo Paolo Musso, che ci ha voluto, è anche poi più facile avere protezione, per così dire, stimoli e fiducia in ogni frangente dell'anno".

I primi bilanci si tracceranno a gennaio. Ma dove pensi che il primo giro di boa potrebbe vedere l'Ospitaletto?
"Non voglio sbilanciarmi, ma perché non lo so davvero. Il nostro obiettivo primario rimane la salvezza, è quello che ci siamo posti all'inizio dell'anno ed è giusto averlo come obiettivo principale, poi, se saremo bravi e riusciremo a fare di più, tanto meglio. Siamo tutti ragazzi affamati che hanno voglia di dimostrare, giocheremo fino alla fine qualsiasi partita per provare ad arrivare più in alto possibile. È un campionato difficile quello che affrontiamo, fatto di momenti e molto equilibrato. Perché è vero che te la puoi giocare quasi con tutte, come abbiamo dimostrato, ma rischi anche di perdere con chi magari in questo momento sembra in difficoltà per via della classifica".

Rispetto all'anno scorso, dove il Vicenza aveva fatto il vuoto già nel girone di andata, c'è oggettivamente maggior equilibrio.
"Si, esatto. Cittadella, Brescia e Trento secondo me hanno, a livello di rosa, una marcia in più delle altre, ma dietro ci sono squadre forti: lo stesso Treviso è una squadra forte, Lumezzane, Lecco, AlbinoLeffe. Sono tutte formazioni che conoscono la categoria e che si sono attrezzate bene per affrontare questo campionato. C'è una competizione elevata, che non ci permette di calare mai a livello di attenzione: noi, poi, abbiamo una sana ambizione".

A proposito di quello. A livello personale vivi un po' di più alla giornata o una piccola cifra, come obiettivo proprio, l'hai almeno pensata?
"Voglio migliorare la stagione che ho fatto l'anno scorso, segnata da 8 gol e 9 assist. Però non diciamo gli obiettivi precisi (ride, ndr)".

© Riproduzione riservata

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