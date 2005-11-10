Cesena, Shpendi da record in Italia: ha fatto meglio anche di Varela del Monza

Che i numeri fatti registrare da Cristian Shpendi in questa prima parte della stagione con il suo Cesena fossero importanti non vi erano dubbi, ma in soccorso arriva anche la statistica. L’italo-albanese infatti ha segnato otto gol in undici presenze totali firmando il 72,7% delle reti del club romagnolo: si tratta della percentuale più alta nel rapporto fra reti realizzate da un singolo giocatore e gol della squadra. Lo sottolinea Il Corriere Romagna spiegando che si tratta di un primato nei tre campionati professionistici italiani.

Shpendi meglio di Di Nardo e Varela

Il centravanti romagnolo è davanti non solo ad Antonio Di Nardo della Juve Stabia (63,8% con i suoi 7 gol su 11 totali della squadra), ma anche di una rivelazione della Serie A come Gustavo Varela del Monza terzo con il 59% di percentuale realizzativa pur avendo segnato più gol di Shpendi (9, ma in 17 presenze). Dietro di loro ci sono poi Maldini (Cagliari) al 55,6 %, Bellini (Pianese) al 57 % e Manconi (Casertana) al 50 %, mentre Andrea Belotti del Modena si ferma al 38,9 %.

Il prossimo obiettivo

Shpendi non aveva mai segnato con questa continuità nelle prime dieci gare di campionato e ora punta a migliorare un suo dato realizzativo del passato: superare le dieci marcature nel girone d’andata che sono il suo picco massimo raggiunto in Serie C sotto la guida di Toscano e al primo anno di Serie B con Mignani. Al classe 2003 servono altri tre gol per eguagliarsi da sabato prossimo, contro il Catanzaro, alla sfida del 27 dicembre contro il Pisa: nove gare per stupire ancora.