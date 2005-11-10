Mezzotero come Tresoldi: presto potrebbe dover decidere fra Azerbaigian e Italia

Il nome di Lorenzo Mezzotero della Sampdoria è salito agli onori della cronaca dopo la bella prestazione nel derby contro la Virtus Entella in cui il giovane attaccante ha anche segnato il suo primo gol fra i professionisti. Fra i vari temi di discussione c’è anche quella della nazionalità visto che il classe 2008 ha una storia un po' particolare.

Azerbaigian o Italia per Mezzotero?

L’attaccante finora ha rappresentato a livello giovanile l’Azerbaigian visto che lì ha trascorso una parte importante della propria infanzia, vestendo le maglie di Qarabag e Neftchi per poi fare ritorno in Italia nel 2020, dopo aver lasciato il Canada con già tre presenze nell’Under 21 del paese ex sovietico. Mezzotero ha però anche passaporto italiano, essendo nato a Monza, e per questo potrebbe profilarsi una sfida fra Azerbaigian e Italia per assicurarsi le sue prestazioni future. Secondo quanto riferito da Il Secolo XIX infatti il calciatore potrebbe finire nel mirino del ct Roberto Mancini, magari su suggerimento dell’ex compagno e collaboratore Attilio Lombardo che ha avuto modo di lavorarci a stretto contratto in questi anni alla Sampdoria. Certo molto dipenderà anche da come proseguirà la stagione in Serie B e da quanto spazio il nuovo tecnico Luca D’Angelo gli concederà in futuro, ma qualcosa già si sta muovendo.

La scelta di Mezzotero

In un’intervista rilasciata a marzo, prima delle convocazioni dell’Under 21 azera, Mezzotero aveva parlato proprio di questa doppia scelta: “Mi piacerebbe giocare nella nazionale azera, sarebbe un onore per me. Ho giocato lì nella mia infanzia, ho ancora amici e amo l’Azerbaigian per questo c’è una reale possibilità di giocare per loro. - furono le parole di Mezzotero riportate da FtblAzerbaijan - Mi sento pronto per giocare con quella nazionale, sarebbe un onore per me come lo sarebbe giocare per l’Italia”. Ora per lui il momento di scegliere, in maniera definitiva, potrebbe avvicinarsi e, come il più noto Nicolò Tresoldi, non si tratterà di una decisione facile.