Meglio di Karl, di Inacio, di Camarda. Simone Lontani è il 2008 che segna di più in Europa

Nessuno come Simone Lontani: il numero 76 del Parma è il classe 2008 con la media gol migliore non solo dei campionati Top 5, ma anche d'Europa. Con il gol di ieri all'Atalanta il bomber crociato arriva a quota 5 in stagione, due in Coppa Italia e tre in campionato (contro Monza, Lazio e appunto Atalanta, ndr), contribuendo a quasi il 50% della produzione offensiva della squadra di Gilardino.

Tra i 2008 con il più alto rendimento, meglio anche di tanti 'predestinati'

A far spavento è soprattutto il confronto coi coetanei: l'Under 19 azzurro (ma in odore di promozione nel giro di pochissimo, ndr) segna più di Lennart Kart, di Ibrahima Mbaye, di Rio Ngumoha, di Nathan de Cat, di Rudy Matondo e anche di Samule Inacio e Francesco Camarda (che giocano molto meno però). Tutti astri nascenti del calcio mondiale destinati a diventare campioni, una lista in cui Lontani è assolutamente a suo agio. Allargando lo sguardo al mondo, val la pena notare come il mediano dell'Ajax Jorthy Mokio sia a quota 3, tutti in campionato, ma in più partite, mentre il messicano Gilberto Mora è arrivato a 5 in 9 partite prima di fermarsi per infortunio. L'unico ad avere più gol di Lontani al momento è il serbo Vasilije Kostov, (6 reti in 17 partite, ndr) ma con molte più gare e minuti in campo a disposizione, più del doppio.

L'isola felice Parma

In questo caso isolato, va dato merito anche ad un contesto ideale per lo sviluppo del talento e pensato per la crescita dei giovani, come quello di Parma. L'idea di Krause di creare una squadra dall'età media molto bassa, che possa autofinanziarsi con la vendita di giocatori comprati, cresciuti e valorizzati ha iniziato a dare frutti e molto importanti, basti pensare a Bonny, Sohm, Pellegrino, Suzuki, Circati e non solo. Di conseguenza, la fiducia nei giovani o nei giovanissimi, come nel caso di Lontani, non è mai mancata: la politica societaria dà spazio al talento che prescinde dalla carta d'identità e l'ex Milan è un esempio che incarna alla perfezione questo modo di pensare.