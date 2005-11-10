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Padova, Peghin: "Sarà bello accogliere Andreoletti. Bene la reazione nelle ultime gare"

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 11:49Serie B
03.11.2026 11:49Serie B
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Il presidente biancoscudato torna poi su Calabro: "Saprà trovare gli accorgimenti per alzare il livello di questa squadra"
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

Nel prossimo turno di campionato il Padova ospiterà un Empoli dove da qualche settimana è seduto in panchina quel Matteo Andreoletti che aveva portato in Serie B i biancoscudati venendo poi esonerato nel corso della passata stagione. Il presidente dei veneti Francesco Peghin dalle colonne de Il Gazzettino sottolinea come la sua presenza rievochi bei ricordi: “Il suo ritorno sabato sarà un momento particolare, sarà bello accoglierlo”.

Sul momento della squadra

Peghin poi si sofferma sul momento che sta attraversando la squadra: “Nelle ultime gare c’è stata una reazione molto positiva e forte, la squadra ha dimostrato di saper reagire dopo due prestazioni (le sconfitte casalinghe con Carrarese ed Entella NdR) che non erano piaciute a nessuno. - prosegue il numero uno padovano -  Abbiamo visto una squadra ancora alla ricerca della propria stabilità, capace di alternare prove positive ad altre meno convincenti. Adesso dobbiamo trovare una dimensione precisa, ma nel calcio contano i risultati e da questo punto di vista siamo soddisfatti”.

Su Calabro e il gioco

Infine il presidente si sofferma sul tecnico Antonio Calabro: “Sono convinto che saprà trovare gli accorgimenti giusti per alzare ulteriormente il livello di questo Padova. - conclude Peghin - Ad Avellino e a Catanzaro si è visto che dobbiamo ancora crescere sotto l’aspetto del gioco, ma credo che le potenzialità della squadra siano maggiori rispetto a quanto espresso finora”.

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