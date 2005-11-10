Da capitano a "epurato": la parabola di Chiosa, che ha salutato Arezzo. Nuova avventura in vista?

Di ieri, la notizia dell'avvenuto addio tra l'Arezzo e il difensore classe 1993 Marco Chiosa, che ha lasciato la compagine amaranto con all'attivo 88 presenze e tre gol. Non solo, in mezzo a tutto ciò c'è anche il ritorno in B dei toscani, che il calciatore ha vissuto in maniera privilegiata.

Da capitano a "epurato".

Era il 25 agosto 2023, e Chiosa, dopo quattro anni e mezzo alla Virtus Entella, approdava ad Arezzo, dove inizia con un buono score di presenze, che si cimenta l'anno successivo; non solo, nella stagione 2025/2026, viene scelto come capitano al posto di Andrea Settembrini, e - con la fascia al braccio - contribuisce alla promozione degli amaranto in Serie B. Promozione per altro meritata. Si arriva dunque all'estate da poco trascorsa, che lo vede finire ai margini della squadra: per lui si fanno avanti importanti club come Salernitana e Bari, ma nessuno chiude la trattativa. E così Chiosa rimane ad Arezzo, fuori lista però per scelta tecnica, e finisce ad allenarsi anche a orari diversi rispetto al gruppo squadra. Da li, probabilmente, la scelta della risoluzione contrattuale, annunciata ieri.

Cosa riserva il futuro?

Per il momento, non ci sono rumors in merito, anche se chiaramente, per adesso, potrà accasarsi solo in Serie D. Per rimanere tra i pro, dovrà invece attendere l'apertura del mercato di gennaio, comunque non distante. Non resta quindi che attendere.