Arezzo, Manzo: "Bucchi mai in discussione. Vorrei una salvezza senza play out"

“Bucchi non è mai in discussione. Sono orgoglioso della reazione che l’Arezzo ha avuto contro l’Ascoli. Tutti siamo in discussione quando si perdono due partite di fila, ma Bucchi è il nostro allenatore e tale rimane”. Il presidente Guglielmo Manzo ai microfoni del Corriere di Arezzo chiude così ogni spiffero sulla posizione del tecnico in panchina emersi nelle scorse settimane: “Dopo Carrara ci siamo confrontati per capire che cosa stesse succedendo, è vero che ho usato il termine insoddisfatto perché la squadra deve sempre dare il massimo, ma col Benevento e con la Carrarese non è successo. A quel punto, da proprietario di questo club, e buon padre di famiglia, ho deciso di mettere tutti intorno a un tavolo”.

Sulla corsa salvezza

Il numero uno amaranto poi si sofferma sulla corsa salvezza: “Vorrei salvarmi senza play out, stiamo facendo il nostro percorso con qualche intoppo e stiamo pagando lo scotto della Serie B, ma sono convinto che potremo combattere per qualcosa di diverso dalla salvezza all’ultima giornata”.

Sul nuovo stadio

Manzo poi torna sulla questione del nuovo stadio: “Siamo in vantaggio rispetto ai tempi previsti, se tutto proseguirà così il cantiere dovrebbe arrivare al termine della demolizione della Maratona, dunque entro fine mese. - prosegue il numero uno aretino - La nostra priorità è garantire alle persone con disabilità le migliori condizioni possibili per assistere alle partite. Purtroppo dobbiamo confrontarci con i limiti strutturali di un impianto che ha oltre sessant'anni, oltre che con una serie di disposizioni. Insieme agli uffici comunali e agli organi competenti abbiamo cercato di individuare le soluzioni più adeguate”.