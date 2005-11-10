Serie A, i migliori 5 difensori dopo 10 giornate: tandem romanista a braccetto

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Serie A, i migliori 5 difensori dopo 10 giornate: tandem romanista a braccettoFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 15:23Serie A
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03.11.2026 15:23Serie A
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Emanuele Lulli e Leonardo Balerdi restano a braccetto al comando della classifica dei migliori difensori di Serie A dopo 10 giornate. Guadagna due posizioni Jacobo Ramon che sale sul podio, mentre scende di due Carlos Augusto. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro che ne hanno giocato almeno la metà.
1. Emanuele Lulli (Roma) 6.75 (6)
2. Leonardo Balerdi (Roma) 6.75 (6)
3. Jacobo Ramón (Como) 6.50 (10)
4. Nuno Tavares (Lazio) 6.44 (9)
5. Carlos Augusto (Inter) 6.44 (8)
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