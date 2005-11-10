Fantacalcio, il resoconto dei nostri consigli per la 10ª giornata

Terminata la decima giornata al fantacalcio è tempo di bilanci.

Il rendimento degli 11 consigliati per la decima giornata: Isaksen quarto gol in campionato (4 gol negli ultimi 5 incontri) con un fantavoto 10.5. Terzo gol in campionato per Pellegrino che non segnava da 5 giornate, fantavoto 10. 2 assist per Soulè con fantavoto 9.5. Imbattibilità per Butez (terzo clean sheet) e fantavoto 6 (+1 in caso di bonus imbattibilità). Più che sufficiente Ramon (fantavoto 6.5) utile per il modificatore. Sufficienza per Raimondo (fantavoto 6) che è stato costretto al cambio e starà fuori per circa due mesi. Insufficiente la prova di McTominay (5), Calhanoglu (5.5), Mbangula (5.5). Male Zappacota che fa un'autorete contro il Parma (fantavoto 2.5). Belardi non ha giocato,

Il rendimento delle 4 scommesse: gol per Osmajic (quarto in campionato) che non segnava da 3 giornate. Bene Skorupski (fantavoto 9) che para il rigore a Cutrone. Più che sufficiente la prova di Schmid (fantavoto 6.5) mentre Lulli non ha giocato.

Il rendimento dei 4 giocatori da evitare: Yeboah non è partito titolare e prende un fantavoto 5.5. Fantavoto 5 per Karlstrom. Bella prova per De Winter (fantavoto 6) nel derby mentre per Caprile fantavoto 4.5 dopo i due gol subiti nella sfida dell'Olimpico contro la Lazio.