Laurienté uomo mercato nonostante la crisi del Sassuolo: tra Premier e big italiane, gennaio è vicino

Armand Laurienté resta un uomo mercato. La crisi attraversata dal Sassuolo in questo avvio di stagione non ha cambiato lo status dell’esterno francese, ormai da diverse sessioni uno dei giocatori neroverdi più seguiti in Italia e all’estero. A maggio il club emiliano ha rinnovato il suo contratto fino al 2029, una scelta che ha rafforzato la posizione della società anche in vista di eventuali offerte, come poi avvenuto in estate: Laurienté non è un giocatore da vendere per necessità e per convincere il ds Francesco Palmieri servirà una proposta importante.

La Premier continua a guardarlo

In estate il classe 1998 è stato seguito soprattutto all’estero. L'Ipswich Town si è mosso dalla Premier League, mentre in Turchia si sono fatti avanti Fenerbahce, Besiktas e Trabzonspor. Le proposte arrivate non hanno soddisfatto il Sassuolo, che valutava il giocatore almeno 25 milioni di euro. Non era la prima volta che Laurienté si avvicinava all’Inghilterra: nell’estate precedente era stato a un passo dal Sunderland, prima che l’operazione saltasse nelle fasi finali.

Il nome del francese continua però a circolare anche in Serie A. Il Napoli lo aveva inserito nella propria lista già durante lo scorso mercato invernale, e potrebbe tornare un nome spendibile per il club partenopeo. Per gennaio, almeno ufficialmente, la posizione neroverde è netta. Il direttore sportivo Francesco Palmieri ha spiegato nelle scorse settimane che il Sassuolo non ha intenzione di cedere i propri giocatori durante la sessione invernale. Il mercato, però, è ormai vicino. E sarà lungo.