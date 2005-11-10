Lipani si lega al Sassuolo per i prossimi 5 anni. Il centrocampista ha firmato il rinnovo

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Lipani si lega al Sassuolo per i prossimi 5 anni. Il centrocampista ha firmato il rinnovoUfficiale
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Dimitri Conti
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Oggi alle 15:46Serie A
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03.11.2026 15:46Serie A
Il centrocampista classe 2005 si è ufficialmente vincolato con gli emiliani firmando un nuovo contratto in scadenza il 30 giugno 2031.
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Il Sassuolo blinda un suo centrocampista italiano giovane e di talento come Luca Lipani. Nonostante il momento complicato, la società neroverde continua a lavorare sulla costruzione del futuro e fa firmare al classe 2005 un nuovo accordo di durata quinquennale.
La nota ufficiale del Sassuolo
Si legge, nel comunicato ufficiale che ha diramato la società emiliana in neroverde: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver prolungato il contratto del calciatore Luca Lipani fino al 30 giugno 2031. La società augura a Luca un grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera in neroverde".
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