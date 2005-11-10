Roma, Gollini a rischio: per entrambi i possibili sostituti sarebbe l'esordio assoluto. A Old Trafford

Se Pierluigi Gollini dovesse soccombere al risentimento alla schiene che ne sta mettendo a forte rischio l'utilizzo stasera, quando la Roma affronterà il Manchester United ad Old Trafford nella quarta giornata della fase campionato di Champions, per il suo sostituto sarebbe non solo l'esordio in Champions, non solo l'esordio nelle coppe europee, non solo l'esordio stagionale, bensì l'esordio assoluto con la maglia della Roma. E per uno dei due, addirittura l'esordio tra i professionisti!

Al Teatro dei Sogni si realizzerà il desiderio di Vazquez o De Marzi

Per Devis Vásquez, 28enne portiere colombiano che difende i colori della Roma da qualche mese dopo una fugace esperienza con il Milan e una non del tutto soddisfacente annata con l'Empoli, sarebbe la prima con la maglia giallorosso. E' forzatamente il favorito a raccogliere il ruolo di Gollini, non fosse altro per la maggiore esperienza tra i professionisti.

Per Giorgio De Marzi, campione d'Italia due volte con l'Under 17 giallorossa nel 22/23 e nel 23/24, l'esordio coi grandi non è ancora arrivato, ma a Trigoria tutti conoscono perfettamente le sue capacità, avendo disputato un anno da titolare con la Primavera oltre ai due campionati prima citati. Come detto, per lui a Manchester non sarebbe solo la prima con la Roma, ma la prima tra i pro. E che prima!