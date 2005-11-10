Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 10 giornate: allungo Moreira, novità Calò

Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 10 giornate: allungo Moreira, novità CalòFocus TMW
Gaetano Mocciaro
Diego Moreira resta al comando della classifica dei migliori centrocampisti di Serie A dopo 10 giornate. Anzi, allunga sulla concorrenza grazie all'8.5 conquistato nel derby. Guadagna una posizione Manu Kone, che balza in piazza d'onore. +2 per Adrien Rabiot, ora sul podio. C'è anche una new entry: Giacomo Calò, uno dei volti del sorprendente Frosinone. Prende il posto di Alphadjo Cisse, che non ha raggiunto il numero minimo di partite per entrare in graduatoria. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro che ne hanno giocato almeno la metà.
1. Diego Moreira (Milan) 7.25 (6)
2. Manu Koné (Roma) 6.83 (6)
3. Adrien Rabiot (Milan) 6.81 (8)
4. Nico Paz (Como) 6.78 (9)
5. Giacomo Calò (Frosinone) 6.75 (10)