Bentornato Ekhator, anche in Europa: la Juve lo inserisce in lista UEFA al posto di Locatelli

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Bentornato Ekhator, anche in Europa: la Juve lo inserisce in lista UEFA al posto di LocatelliTMW
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Dimitri Conti
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Oggi alle 15:00Serie A
autore Dimitri Conti
03.11.2026 15:00Serie A
L'attaccante acquistato in estate dal Genoa sarà a disposizione anche in Europa League: prende il posto del centrocampista, infortunato.
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Jeff Ekhtator è tornato a disposizione del suo allenatore Spalletti e della Juventus nella partita dello scorso fine settimana di Serie A contro il Napoli ed ora è pronto a rientrare nel giro bianconero anche per quanto concerne l'Europa League.
La notizia l'ha data... Carnevali
Come rivelato dal DG e AD del club bianconero Giovanni Carnevali quest'oggi nel corso dell'Assemblea degli Azionisti Juventus, la Vecchia Signora opera un cambio nella lista UEFA, inserendo appunto Ekhator al posto dell'infortunato di lungo corso, nonché capitano, Manuel Locatelli.
Fonte: da Torino, Camillo Demichelis
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