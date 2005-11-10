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Juve, Ferrero: "Sarebbe bellissimo realizzare un secondo stadio per femminile e Next Gen"

Claudia Marrone
autore
Claudia Marrone
Oggi alle 15:04Serie C
03.11.2026 15:04Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Si è tenuta quest'oggi, all’Allianz Stadium, l’assemblea degli azionisti della Juventus, alla quale ha chiaramente partecipato anche il presidente Gianluca Ferrero. Che non si è concentrato solo su prima squadra, ma anche su femminile e progetto U23.

Queste, le sue parole in merito: "La squadra femminile e la Next Gen giocano fuori Torino, per noi sarebbe bellissimo realizzare un secondo stadio. L’idea del progetto c’è, però non abbiamo in questo momento un progetto esecutivo. La volontà della Juventus è quella di dare alla Juventus Next Gen e Women di uno stadio vicino Torino".

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