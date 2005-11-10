Il calcio spagnolo è sotto shock. Jesús de Miguel è morto poco fa, a meno di 24 ore dal drammatico incidente avvenuto durante la sfida di Segunda División tra Tenerife e Andorra. A comunicare la tragica notizia è stato lo stesso club canario attraverso i propri canali ufficiali.

L'attaccante 30enne era ricoverato all'ospedale universitario Nuestra Señora de Candelaria dopo il violento impatto con il portiere dell'Andorra Jesús Owono, avvenuto nei minuti finali della partita disputata all'Heliodoro Rodríguez López. Nel tentativo di contendere un pallone alto, i due giocatori si erano scontrati duramente a centrocampo, con De Miguel rimasto immobile sul terreno di gioco. La gara era stata interrotta definitivamente al 108' per permettere l'ingresso dei soccorsi. Il giocatore era stato rianimato dai sanitari e trasportato in ambulanza all'ospedale, dove inizialmente era stato ricoverato in condizioni stabili ma gravi. Nella notte, però, il Tenerife aveva comunicato un peggioramento del quadro neurologico.

Il club ha annunciato la morte del calciatore con un messaggio carico di dolore: "Distrutti dal dolore, con un nodo alla gola e senza riuscire a credere che tutto questo sia vero, il CD Tenerife comunica il tragico decesso, avvenuto martedì 3 novembre 2026 alle ore 8:00, di Jesús de Miguel Alameda". La società ha poi aggiunto: "Non ci sono parole di conforto, nulla che possa attenuare questo sentimento pieno di tristezza. Siamo vicini alla sua famiglia distrutta, ai suoi cari e a tutto il tinerfeñismo, che oggi piange per questo crudele epilogo".

Il Tenerife ha inoltre fatto sapere che la famiglia del giocatore ringrazia per tutti i messaggi di vicinanza ricevuti e chiede il massimo rispetto della privacy in questo momento di immenso dolore.