Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

3 novembre 1985, la punizione di Maradona alla Juventus. Mandando Tacconi in porta

Andrea Losapio
autore
Andrea Losapio
Oggi alle 00:00Accadde Oggi...
03.11.2026 00:00Accadde Oggi...
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Il 3 novembre del 1985, allo stadio San Paolo in Fuorigrotta, il Napoli ospita la Juventus. Da una parte i bianconeri allenati da Giovanni Trapattoni, che provengono da una striscia di otto vittorie consecutive. Dall'altra Diego Armando Maradona che non ha ancora vinto una partita contro i piemontesi. E sembrava che potesse continuare così, almeno fino a diciotto minuti dalla fine.

Il colpo di genio

Al ventisettesimo del secondo tempo, l'arbitro Redini concede un calcio di punizione di seconda, all'interno dell'area di rigore della Juventus, per un fallo di Scirea su Bertoni. Lo spazio per far passare la palla è esiguo, a sedici metri dalla porta e con la barriera molto vicina. Il tocco leggero, all'indietro, è di Eraldo Pecci, mentre l'argentino dà una pennellata alla palla, con il sinistro, scavalcando la barriera e mandando il pallone all'incrocio dei pali, con Tacconi che non può far altro che finire dentro il sacco. È il gol, meraviglioso, dell'uno a zero che sarà poi definitivo. È la prima vittoria per Diego Maradona contro la Juventus, giocata contro campioni come Platini, Cabrini e Scirea.

Napoli - Juventus 1-0

Marcatori: 72’ Maradona

NAPOLI
Garella, Bruscolotti, Carannante, Bagni, Ferrario, Renica, Bertoni, Pecci (45’ Buriani), Giordano (60’ Caffarelli), Maradona, Celestini.
Allenatore: Ottavio Bianchi

JUVENTUS
Tacconi, Favero, Cabrini, Pioli, Brio, Scirea, Mauro (75’ G. Pin), Bonini, Serena, Platini, M. Laudrup.
Allenatore: Giovanni Trapattoni

Articoli correlati

Immagine news 1
Serie A, come cambia la classifica dopo tutte le gare della decima giornata
Immagine news 2
Il nuovo Sarri della Serie A ha seriamente rischiato di farsi cacciare a metà agosto, ma ora raccoglie i frutti di 26 anni di lavoro. E ai piani alti c'è chi si sfrega le mani
Immagine news 3
Si è conclusa la 10ª giornata di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle di TMW

Altre notizie Accadde Oggi...

Oggi
Immagine news 1
00:00 Accadde Oggi...
3 novembre 1985, la punizione di Maradona alla Juventus. Mandando Tacconi in porta
Ieri
Immagine news 2
00:00 Accadde Oggi...
2 novembre 2006, il gol di Marco Amelia in Coppa UEFA. Pareggio a Belgrado con il Livorno
domenica 1 novembre
Immagine news 3
00:00 Accadde Oggi...
1 novembre 1997, la Lazio domina il derby in dieci contro undici per 84 minuti
sabato 31 ottobre
Immagine news 4
00:00 Accadde Oggi...
31 ottobre 2004, il Messina vince il derby dello stretto. Gol decisivo di Di Napoli
venerdì 30 ottobre
Immagine news 5
00:00 Accadde Oggi...
30 ottobre 2002, la Roma espugna Madrid con Totti. Eppure era stato a un passo dal Real
giovedì 29 ottobre
Immagine news 6
00:00 Accadde Oggi...
29 ottobre 1995, il primo gol in A di Filippo Inzaghi. Che sbaglia a tirare (ma poi segna)
mercoledì 28 ottobre
Immagine news 7
00:00 Accadde Oggi...
28 ottobre 1984, Hateley sovrasta Collovati e firma il 2-1. Il Milan vince il derby dopo 6 anni
martedì 27 ottobre
Immagine news 8
07:44 Accadde Oggi...
Il ricordo del grande dirigente dell'Empoli a un anno dalla scomparsa, Silvano Bini
Immagine editoriale di Raimondo De Magistris
Il nuovo Sarri della Serie A ha seriamente rischiato di farsi cacciare a metà agosto, ma ora raccoglie i frutti di 26 anni di lavoro. E ai piani alti c'è chi si sfrega le mani
Primo piano
Immagine top news n.0 Thuram striglia l’Inter, Chivu ritrova Pio dal 1'. A Rotterdam per dimenticare il derby
Immagine top news n.1 Le ambizioni della Roma passano (anche) dal Teatro dei Sogni: la vigilia pre-United
Immagine top news n.2 Atalanta, Giuntoli: "Secondo tempo inaccettabile, da domani ritiro. Sarri? Non puntiamo il dito"
Immagine top news n.3 E se due indizi fanno una prova... due partite, due clean sheet: Daffara è l'erede di Suzuki
Immagine top news n.4 Atalanta-Parma 0-3, le pagelle: Lontani gioiello, Pasalic lo cerca ancora. Fabbian scintillante
Immagine top news n.5 Atalanta, 11 punti dopo 10 giornate: mai così male da prima dell'era Gasperini
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: il Parma ne aggancia due, l'Atalanta è ferma a 11 punti
Immagine top news n.7 Prima della Formula 1, c'era... il pallone: quando Kimi Antonelli faceva l'attaccante
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW C'è la fila per Varela. Il Monza riuscirà a tenerlo a gennaio?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tanto criticato ma senza di lui la Juventus non c'è più. Il paradosso di Locatelli
Immagine news podcast n.2 I rinnovi delicati che devono ancora chiudere Milan e Inter
Immagine news podcast n.3 Un colpo a zero per il Napoli. Grazie ad Allegri e alla 'mossa Pirlo' per De Bruyne
Immagine news podcast n.4 Luciano Spalletti rischia l'esonero dalla Juventus?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Massimiliano Allegri "intoccabile" a Napoli? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Blanchard: "Frosinone spavaldo, è una squadra con un gioco veramente moderno"
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Un Milan al completo può lottare solo per la Champions"
Serie A
Immagine box news Serie A Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 novembre
Immagine box news Serie A Joao Mario: "Ho lavorato tanto e Vanoli mi ha dato fiducia. Gol subiti? Mettiamoci più testa"
Immagine box news Serie A Vanoli: "Ndour, Fagioli, Oulai tornati un po' così dalle Nazionali. Coi giovani carezze e schiaffi"
Immagine box news Serie A De Roon e il dito medio ai tifosi della Roma nel 2023: "Sono sulla buona strada per farmi perdonare"
Immagine box news Serie A Atalanta, Ederson: "Ritiro fondamentale per ripartire. Fischi a fine gara? Giusti"
Immagine box news Serie A Pellegrino contro il Sassuolo vuol dire partire da 1-0. A Firenze segna solo di piede
Serie B
Immagine box news Serie B Catanzaro, Polito: "Non dormo la notte, dobbiamo tirarci fuori il prima possibile"
Immagine box news Serie B Avellino, Favilli: "Siamo una squadra forte che può fare bene ma serve equilibrio"
Immagine box news Serie B Pisa, il sindaco incontra Comolli: "L'obiettivo è completare il centro sportivo"
Immagine box news Serie B La Cremonese tra i banchi di scuola: un regalo grigiorosso per 530 bambini di prima elementare
Immagine box news Serie B Avellino, ripresa sotto la pioggia: Cancellotti torna in campo, ancora out Simic
Immagine box news Serie B Arezzo-Chiosa, le strade si separano: raggiungo l'accordo per la risoluzione contrattuale
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Vinicio Espinal nuovo tecnico della Dolomiti Bellunesi
Immagine box news Serie C Serie C, chiusa la 12ª giornata: vince il Novara, pari per Juventus NG e Foggia
Immagine box news Serie C Reggiana, Radrizzani in pole per rilevare il club: settimane decisive per la cessione
Immagine box news Serie C La Dolomiti Bellunesi ufficializza Espinal per la panchina. Reso noto anche lo staff
Immagine box news Serie C Il Barletta alla ricerca del nuovo Ds. Il nome a ora in pole è quello di Fracchiolla
Immagine box news Serie C Da Livorno a Zanica, il turno delle rovesciate. Jaouhari fa stropicciare gli occhi alla Pergolettese
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Feyenoord-Inter, nerazzurri a caccia di riscatto
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Cagliari
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Napoli, il passato bussa alla porta: Spalletti si gioca il futuro
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, la Juventus passa a Firenze: Redondo e Sylla decisive
Immagine box news Calcio femminile Sorteggio Nations League: l'Italdonne nella seconda fascia della Lega A, si parte a febbraio
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Como Women-Milan 1-0: sassata di Bernardi, Tramezzani sale al 4° posto
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Roma-Napoli 2-1: controsorpasso giallorosso ai danni dell'Inter
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Inter-Lazio 3-0: Bugeja scatenata, le nerazzurre vanno in testa
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, domenica di big match: Inter-Lazio e Roma-Napoli, il Milan sfida il Como
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
3 novembre 1985, la punizione di Maradona alla Juventus. Mandando Tacconi in porta
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, top & flop della 10ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio