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Mignemi torna al Gubbio? Il Savoia smentisce: "È il nostro Ds, e non è mai stato in discussione"

Claudia Marrone
autore
Claudia Marrone
Oggi alle 12:11Serie C
03.11.2026 12:11Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

Come abbiamo raccontato, dopo l'addio con Mauro Leo il Gubbio è alla ricerca di un nuovo Ds, con il profilo di Davide Mignemi che era tornato in auge, almeno stando a quello che rimbalzava dall'Umbria: come avevamo però precisato, la situazione sembrava impossibile, perché il dirigente è legato al Savoia, e proprio il club campano ha oggi voluto allontanare le voci in merito.
Questo, il comunicato:

"In merito alle notizie riportate da alcune testate giornalistiche, che accostano il nostro direttore sportivo Davide Mignemi a un’altra società, riteniamo necessario fare chiarezza.

Davide Mignemi è il direttore sportivo del Savoia ed è legato al club da un contratto fino a giugno 2028. La società gli ha sempre garantito piena fiducia, anche nei momenti più difficili, senza mai metterne in discussione il ruolo. Ha costruito questa squadra insieme all’allenatore, disponendo di piena autonomia nelle scelte tecniche e nell’individuazione di ogni singolo calciatore. Queste indiscrezioni arrivano proprio mentre stavamo ritrovando serenità, dopo tre risultati utili consecutivi e lo storico passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia. È un momento che richiede concentrazione, responsabilità e rispetto per il lavoro di tutti. Davide Mignemi ha un compito preciso, portare a compimento il lavoro intrapreso, nel rispetto degli impegni assunti e degli obiettivi del Savoia. La posizione della società è chiara, il contratto del nostro direttore sportivo, in scadenza a giugno 2028, non è in discussione.

La società tutelerà gli interessi e l’immagine del Savoia in ogni sede competente qualora emergessero condotte lesive, segnalando agli organi preposti eventuali comportamenti contrari alle norme federali. Andiamo avanti uniti, concentrati sul campo e sul nostro percorso".

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