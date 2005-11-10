Vicenza, c'è il rinnovo per il portiere Vescovi: ha firmato fino al 2029

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Vicenza, c'è il rinnovo per il portiere Vescovi: ha firmato fino al 2029Ufficiale
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Tommaso Maschio
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Oggi alle 15:33Serie B
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03.11.2026 15:33Serie B
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Il Vicenza ha annunciato sui propri canali ufficiali il rinnovo di contratto del portiere classe 2005 Matteo Vescovi che vanta 11 presenze con la maglia del club in cui è cresciuto.
Il comunicato del Vicenza su Vescovi
"La società L.R. Vicenza è lieta di annunciare il prolungamento di contratto di Matteo Vescovi fino al 30 Giugno 2029. Da parte di tutto il Club i più sentiti auguri a Matteo per il prosieguo della sua esperienza in biancorosso".
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