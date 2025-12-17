Enrico Lotito al Nasdaq: "Per la Lazio questo momento va ben oltre il valore simbolico"

Il sito ufficiale della Lazio ha riportato in versione integrale l'intervento di Enrico Lotito alla chiusura delle contrattazioni del Nasdaq:

"Signora Presidente, caro Jordan,

a nome della S.S. Lazio desidero ringraziarvi sinceramente per la calorosa accoglienza e per la disponibilità con cui avete accolto la nostra visione.

Essere qui oggi è un onore per il nostro Club e rappresenta una tappa significativa di un percorso in cui crediamo profondamente. Ringraziamo la Presidente del Nasdaq, Adena Friedman, per la sua leadership e per aver riconosciuto il ruolo sempre più centrale dello sport come piattaforma di innovazione, cultura e creazione di valore nel lungo periodo.

Desidero inoltre ringraziare personalmente Jordan Saxe per aver creduto fin dal primo confronto nella nostra idea di avviare un percorso strutturato in questo mercato, e per la professionalità e l’entusiasmo con cui ci ha accompagnato.

Per la S.S. Lazio, questo momento va ben oltre il valore simbolico. Rappresenta l’inizio di un dialogo concreto tra sport, finanza e innovazione, fondato su valori condivisi, senso di responsabilità e una visione di lungo periodo.

Colgo l’occasione per portare i saluti del Presidente Claudio Lotito, rimasto a Roma per impegni istituzionali legati al suo ruolo di Senatore, in una fase particolarmente delicata come quella della chiusura della Legge di Bilancio italiana 2026. Il Presidente sta seguendo con grande attenzione questo percorso da Roma ed è collegato con noi in diretta in questo momento.

Grazie per averci accolto nella comunità del Nasdaq.

Desidero infine salutare tutti i nostri sostenitori che ci stanno seguendo in diretta sui nostri canali social e sulla nostra piattaforma. Grazie per il sostegno costante e per la passione con cui ci accompagnate ogni giorno. Oggi sono qui da solo, ma so di avere alle spalle ciascuno di voi, uno ad uno.

We look with great enthusiasm at this journey that begins today. Forza Lazio".