Assessore Simeone: "Ci vogliono 200 milioni di euro per ristrutturare il Maradona"

Il consigliere comunale e presidente della commissione trasporti, infrastrutture e lavori pubblici Nino Simeone è intervenuto ai microfoni di Radio TuttoNapoli per parlare della situazione dello stadio "Maradona":

"Le associazioni devono essere tutelate, molte di queste fanno anche attività sociali. C’è questa questione dello stadio, ci vogliono un po’ di soldini, andiamo in Regione con la consapevolezza di riuscire a trovare dei fondi. Ci vogliono 200 milioni di euro, più o meno, per ristrutturare il Maradona. Ristrutturare significa metterlo a nuovo e renderlo ospitale per quello che sarà l’impegno di Euro 2032.

Ma al di là dell’Europeo per quello che sarà l’impegno dello stadio Maradona per il futuro. Siamo convinti, non ci giriamo intorno al di là di quello che dice il Ministro Abodi che vuole far nascere anche un po’ di competizione. Ma Abodi probabilmente non sa come stanno le cose o fa finta di non saperle. Sono i soliti giochetti. I ministri passano, lo stadio Maradona resta".