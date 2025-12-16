Tovalieri: "Sarei felice se la Roma arrivasse terza e l’Atalanta quarta. Dea squadra pimpante"

Intervistato da TuttoAtalanta.com, Sandro Tovalieri ha parlato dell'attacco nerazzurro: "Fortissimo. L'Atalanta di Gasperini mi aveva impressionato, poi c'è stata la flessione con Juric, ma con Palladino rivedo quella verve. È una squadra pimpante, con personalità: concede qualcosa ma crea tantissimo. Scamacca è tornato a segnare, Lookman ha risolto i suoi problemi, De Ketelaere ed Ederson sono certezze. Faranno bene anche in Champions.

Gasperini a Roma? All'inizio ha pagato qualche ruggine col passato, ma i risultati stanno cancellando tutto. È stato scelto da Ranieri, che qui è un'istituzione, e questo lo ha aiutato. Sta provando a inculcare la sua filosofia, anche se la rosa della Roma non ha le stesse caratteristiche di quella dell'Atalanta. Il gioco latita un po', ma i punti arrivano. Chi arriverà davanti fra Roma e Atalanta? Spero di vederle entrambe in alto. La Roma è partita forte, l'Atalanta sta recuperando ma il distacco dalle prime è ampio e ci sono 4-5 squadre davanti. Il campionato però è equilibrato. Sarei felice se la Roma arrivasse terza e l’Atalanta quarta.

Che partita mi aspetto tra Genoa e Atalanta? Impegnativa. Marassi è un campo caldo e il Genoa di De Rossi ha trovato nuova linfa. L'Inter lì ha sofferto parecchio. Sarà una battaglia, ma l’Atalanta ha più qualità tecnica e può portarla a casa".