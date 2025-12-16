TMW Roma, senti Lazaar su El Aynaoui: "Qualità pazzesche, dipende solo da lui dimostrarle"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com Achraf Lazaar ha parlato anche del centrocampista della Roma, Neil El Aynaoui, convocato dal suo Marocco per questa Coppa d'Africa.

El Aynaoui che prospettive ha?

"Vedo un ragazzo veramente forte, con qualità pazzesche. Gioca nella Roma, una delle più grandi squadre italiane, che per sceglierlo ha visto certamente in lui cose importanti. Speriamo dimostri tutto questo con il Marocco nelle prossime settimane. Ha tanto da lavorare, ma ha tutto per fare cose straordinarie: dipende tutto da lui".

Come arriva il Marocco a questa Coppa d'Africa?

"Come la squadra più forte dell'Africa. Il Marocco ha l'obiettivo di portare a casa questa Coppa d'Africa, per poi puntare al Mondiale. La mentalità è quella giusta, lo spirito anche e c'è il grande supporto del popolo e del Re alle spalle della squadra".

Quando dice che l'obiettivo è il Mondiale, intende dire per vincerlo?

"Perché no? Il Marocco ha le carte in regola per giocarsela contro chiunque. A partire dal Brasile, che affronterà ai gironi: si è visto anche di recente, seppur in amichevole".

Hakimi arriva dopo un infortunio importante.

"Sappiamo tutti che dopo un infortunio per tornare al meglio a livello fisico ci vuole un po', ma lui è un grande professionista e saprà dosare il suo rientro, magari pensando ad arrivare a giocare di più nel momento chiave, qualora la squadra dovesse andare avanti nella competizione. Ma che giochi o no, la sua presenza farà solo che bene all'intero gruppo. È importante per noi".

Com'è arrivato a questo livello il Marocco?

"Il Marocco ha sempre avuto le idee chiare negli ultimi anni. Puntare sui giovani, ma affiancandoli ai giocatori più esperti. Prendete Hakimi: per diventare quello che è ha dovuto fare la trafila come tutti, accettando inizialmente anche di andare in panchina per imparare da terzini più esperti".