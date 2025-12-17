TMW Le Comore vogliono stupire in Coppa d'Africa. Il ct: "Un mio giocatore seguito da Fiorentina e Verona"

Nel corso della sua intervista esclusiva ai microfoni di TMW, il ct delle Isole Comore Stefano Cusin ha svelato anche un curioso retroscena di mercato riguardante un giocatore della rosa del piccolo paese situato fra Madagascar e Mozambico seguito da alcuni club italiani.

Come arrivano le Comore a questo storico appuntamento?

"Se sei la Nigeria, il Marocco o il Senegal puoi avere aspettative e ambizioni di vittoria. Se sei le Comore ci arrivi con grande umiltà ma anche con la consapevolezza di essere competitivi. Ci siamo qualificati come primi in un girone molto difficile, quindi mi sento di dirlo: darci ora degli obiettivi sarebbe limitativo".

In chiusura, ci aiuta a scoprire meglio la sua Nazionale?

"Il primo che mi viene in mente è il nostro capitano, Youssouf M'Changama: giocava nel Troyes in Francia, ora è in Arabia nell'Al Batin. Ha mentalità, capisce i compiti tattici e mi aiuta a comunicare con gli altri, soprattutto in stadi pieni e caotici come sarà quello all'esordio della Coppa d'Africa. Poi Rafiki Said dello Standard Liegi, che in passato piaceva anche a Fiorentina e Verona. Ha un'accelerazione straordinaria e qualità top, gli manca solo continuità. Peccato che ci manchi per infortunio Warmed Omari, il nostro migliori difensore. Ma così abbiamo scoperto e valorizzato Kenan Toibibou, un centrale molto promettente che gioca in Slovenia nell'NK Bravo. Poi Faiz Selemani, attaccante importante che gioca in Qatar".