Lukaku, e ora? Dalla reazione di Conte alla richiesta del giocatore al club: la situazione

Il caso Lukaku tiene banco dalle parti di Napoli. La vicenda è nota: l'attaccante belga era atteso ieri a Castel Volturno, ma non si è visto. L'ex attaccante di Inter e Roma ha scelto di restare in Patria per continuare a prepararsi fisicamente per conto proprio, facendo irritare il club partenopeo, con il quale non aveva concordato nulla.

E ora? Al di là delle possibili ripercussioni sul suo utilizzo in campo, già marginale, oltre che quelle fuori dal rettangolo verde (una multa? Oltre al probabile addio a giugno), c'è da capire quali saranno i prossimi passi del giocatore, nell'immediato.

Il Mattino oggi in edicola spiega che Lukaku verosimilmente avrà bisogno di altri 7-10 giorni per conto proprio, almeno questa è la richiesta che avrebbe avanzato al club, soltanto ieri mattina. Difficilmente dunque il giocatore tornerà a disposizione per la prossima sfida del Napoli contro il Milan, da capire se si rivedrà fra i convocati contro il Parma. Anche perché c'è da capire soprattutto come reagirà a questa situazione Antonio Conte, chiaramente.