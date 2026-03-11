Cassano ancora contro Allegri: "Fa un calcio superato, solo in Italia continuiamo a seguirlo"

"Il derby è stato bruttissimo. Andiamo piano, siamo senza ritmo e senza qualità". E' come sempre un Antonio Cassano senza peli sulla lingua quello che è intervenuto quest'oggi ai microfoni del Corriere della Sera per parlare dell'attualità del calcio e della Serie A, soffermandosi in particolare sulla gara di domenica sera tra Milan e Inter vinta dai rossoneri 1-0: "In Italia continuiamo a seguire Allegri - che ha meritato di vincere il derby -. La nostra filosofia è difenderci bene e sperare che succeda qualcosa davanti: ma ormai è passata da anni".

Cassano ha parlato anche di altri allenatori, criticando il percorso di Simone Inzaghi alla guida dell'Inter e dicendo quelli che sono i suoi preferiti: "I quattro anni di Simone Inzaghi all'Inter sono stati un fallimento: erano la squadra più forte e hanno vinto solo uno scudetto.

Il mio podio degli allenatori? Guardiola, Bielsa e De Zerbi, che anche se non hanno vinto propongono un calcio bellissimo. In Italia chi ha vinto con un calcio moderno? Spalletti è stato meraviglioso. Anche Conte e Mancini hanno fatto un Europeo meraviglioso. La migliore Nazionale si è vista con Prandelli nel 2012 ma in finale c'era la Spagna più forte della storia".