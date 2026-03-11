TMW Radio Cugini: "Atalanta, brutta macchia. Palladino ha mostrato poca umiltà"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Mimmo Cugini.

Atalanta, duro ko in Champions contro il Bayern:

"Basta non dire che è stato bravo Palladino. Non può andare bene fare la Champions e perdere 6-1. Bellissimo il gesto della tifoseria, ma Palladino ha mostrato poca umiltà e non ha preparato bene la sfida. Se dopo aver visto 12 partite del Bayern, come ha detto lui, è questo il risultato, è preoccupante. Doveva ammettere di aver sbagliato nel post-gara. Il Bayern era più forte, ma nella preparazione della sfida c'è da pensare anche all'avversario. Non è stata fatta una bella figura ieri sera. Mi dispiace per i Percassi, è una brutta macchia".

Cosa aggiunge?

"Il risultato più clamoroso non è questo ma le eliminazioni di Napoli, Inter e Juventus. A meno non piace, ripeto, pensare che ci sia un solo modo per vincere le partite. Per fortuna ce ne sono mille. Palladino dice che fa quel calcio lì, ma in certe situazioni, contro certi avversari, devi adattarti, trovare delle contromisure. Se vai a faccia scoperta contro uno che ti riempie di cazzotti, rischi grosso".

Champions League: chi ha fatto peggio tra le quattro italiane?

​​​​​​​"Mentre l'eliminazione diretta su due partite può avere qualche pericolo in più, parlo dell'Inter, sul lungo periodo una squadra forte come il Napoli non può arrivare trentesima. La metto sullo stesso piano però l'Inter rispetto al Napoli. Inter che quando si è alzato il livello, ha faticato".