L'Inter ritrova Thuram: oggi ha lavorato in gruppo. Ancora personalizzato per Bastoni

L'Inter ritrova Marcus Thuram dopo l'influenza. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'attaccante oggi è tornato a lavorare con il resto del gruppo in vista della partita di sabato contro l'Atalanta. La Dea, che ieri ha perso 6-1 in casa contro il Bayern Monaco, è un avversario temibile, ma Cristian Chivu non correrà rischi e di conseguenza schiererà i giocatori solamente se saranno pronti per farlo.

Il riferimento è ovviamente ad Alessandro Bastoni, reduce da una botta alla tibia rimediata contro il Milan nel fallo che lui stesso ha commesso su Adrien Rabiot. Il classe '99 ha svolto una seduta personalizzata, a testimonianza che il dolore ancora non è sparito del tutto. Ogni valutazione sarà più precisa nella giornata di domani, quando mancheranno solamente 48 ore al match in programma sabato a San Siro.