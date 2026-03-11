Empoli, sei giornate e sei scontri diretti. La salvezza passa tutta da qui

Sei partite per cambiare il destino di una stagione. Mantova, Spezia, Pescara, Sampdoria, Padova e Virtus Entella: è questo il percorso che attende l'Empoli di Fabio Caserta nelle prossime settimane. Sei gare che anticiperanno le ultime tre giornate di campionato, quando il calendario metterà di fronte ai toscani ostacoli ancora più complessi come Venezia, Avellino e Monza.

Opportunità e rischio

L'importanza di queste sfide è doppia. Da una parte rappresentano una grande occasione per fare punti contro dirette concorrenti nella lotta salvezza, dall'altra costituiscono un potenziale punto di svolta negativo qualora i risultati non dovessero arrivare. Sono tutti scontri diretti: vincerli significherebbe non solo muovere la classifica, ma anche togliere terreno alle rivali.

Precedenti incoraggianti

In questo senso, i risultati del girone d'andata offrono qualche segnale positivo. Contro Mantova, Pescara e Padova sono arrivati tre successi, mentre con Spezia e Sampdoria l'Empoli ha raccolto due pareggi. L'unica sconfitta è arrivata contro la Virtus Entella, l'unica delle avversarie che nel primo confronto stagionale è riuscita a portare via l'intera posta.

Il paradosso del fattore campo

A questi dati va aggiunto un elemento statistico curioso legato al rendimento interno ed esterno delle squadre coinvolte. L'Empoli ha raccolto più punti al 'Castellani', ma ha ottenuto più vittorie in trasferta (quattro contro tre). Un dato che potrebbe tornare utile considerando che Mantova, Pescara ed Entella, le tre squadre attese in Toscana, hanno mostrato un rendimento molto fragile lontano da casa. Allo stesso tempo, Spezia e Padova non brillano per continuità nelle gare interne.

Un insieme di numeri che racconta una verità semplice: il destino dell'Empoli passerà soprattutto da questi sei scontri diretti.