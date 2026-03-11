Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie B, gli arbitri della 30ª giornata: Doveri per Monza-Palermo. Pairetto per Bari-Reggiana

Serie B, gli arbitri della 30ª giornata: Doveri per Monza-Palermo. Pairetto per Bari-ReggianaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 14:58Serie B
Tommaso Maschio

Sarà Daniele Doveri l'arbitro del big match della trentesima giornata di Serie B fra Monza e Palermo, vero e proprio scontro promozione fra la seconda e la quarta forza di campionato. Arbitro di prima fascia anche a Bari, per lo scontro diretto fra i pugliesi e la Reggiana, che sarà infatti diretta da Pairetto. Di seguito tutte le designazioni arbitrali delle dieci partite di Serie B:

Modena - Spezia Venerdì 13/03 H 20:30
Turrini
Belsanti - Zezza
Iv: D’Eusanio
Var: Santoro
Avar: Del Giovane

Bari - Reggiana H. 15:00
Pairetto
Luciani - Biffi
Iv: Arena
Var: Volpi
Avar: Ghersini

Cesena - Frosinone H. 15:00
Massimi
Mondin - Laghezza
Iv: Lovison
Var: Meraviglia
Avar: Di Vuolo

Empoli - Mantova H. 15:00
Marcenaro
Ceolin - Santarossa
Iv: Zanotti
Var: Cosso
Avar: Prenna

Juve Stabia - Carrarese H. 15:00
Tremolada
Ricci - Pressato
Iv: Leone
Var: Mazzoleni
Avar: Monaldi

Padova - Catanzaro H. 15:00
Ferrieri Caputi
Garzelli - Pistarelli
Iv: Gavini
Var: Rutella
Avar: Paterna

Monza - Palermo H. 17:15
Doveri
Colarossi - Cipressa
Iv: Calzavara
Var: Camplone
Avar: Paganessi

Sampdoria - Venezia H. 19:30
Feliciani
Votta - Bitonti
Iv: Crezzini
Var: Di Paolo
Avar: Gualtieri

Virtus Entella - Avellino Domenica 15/03 H. 15:00
Perri
Galimberti - Zanellati
Iv: Gianquinto
Var: Baroni
Avar: Colombo

Sudtirol - Pescara Domenica 15/03 H. 17:15
Allegretta
Catallo - Emmanuele
Iv: Di Marco
Var: Prontera
Avar: Nasca

Articoli correlati
Che fine ha fatto Gytkjaer? Il danese con Longo è sparito dai radar: solo 35' in... Che fine ha fatto Gytkjaer? Il danese con Longo è sparito dai radar: solo 35' in campo
L'avventura di Castrovilli a Cesena frenata dall'infortunio: potrebbe rientrare dopo... L'avventura di Castrovilli a Cesena frenata dall'infortunio: potrebbe rientrare dopo la pausa
Bari, squadra in ritiro fino a sabato per preparare lo scontro diretto con la Reggiana... Bari, squadra in ritiro fino a sabato per preparare lo scontro diretto con la Reggiana
Altre notizie Serie B
Settimana di scontri diretti per l'Entella, Bariti: "Giorni importanti, non carichiamoci... Settimana di scontri diretti per l'Entella, Bariti: "Giorni importanti, non carichiamoci di pressioni"
Palumbo e Calò, re degli assist in Serie B: chi è davvero il migliore? Palumbo e Calò, re degli assist in Serie B: chi è davvero il migliore?
Serie B, gli arbitri della 30ª giornata: Doveri per Monza-Palermo. Pairetto per Bari-Reggiana... Serie B, gli arbitri della 30ª giornata: Doveri per Monza-Palermo. Pairetto per Bari-Reggiana
Empoli, sei giornate e sei scontri diretti. La salvezza passa tutta da qui Empoli, sei giornate e sei scontri diretti. La salvezza passa tutta da qui
Juve Stabia, il paradosso del gol: si segna ma non con gli attaccanti. Pesa l’assenza... Juve Stabia, il paradosso del gol: si segna ma non con gli attaccanti. Pesa l’assenza di Candellone
Sampdoria, Lombardo per ritrovare lo 'Spirito Samp': ma il problema è strutturale... Sampdoria, Lombardo per ritrovare lo 'Spirito Samp': ma il problema è strutturale
Che fine ha fatto Gytkjaer? Il danese con Longo è sparito dai radar: solo 35' in... Che fine ha fatto Gytkjaer? Il danese con Longo è sparito dai radar: solo 35' in campo
Pescara, si complica la corsa salvezza: niente tifosi in trasferta fino a fine stagione... Pescara, si complica la corsa salvezza: niente tifosi in trasferta fino a fine stagione
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
Le più lette
1 Il Bayern dilaga con l'Atalanta, Kimmich: "Mai visto tifosi incitare così sul 6-1"
2 Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
3 Olise è costato al Bayern 'solo' 52 milioni. Kramer: "È il miglior acquisto degli ultimi 10 anni"
4 Roma, Paulo Dybala a un passo dall'addio. Rinnovo praticamente impossibile
5 Atalanta, Palladino: "Complimenti al Bayern. Tifosi? Stasera migliori in campo"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Sarà derby fra Inter e Milan anche sul calciomercato: l'obiettivo comune per l'estate è Mario Gila
Immagine top news n.1 L'Inter ritrova Thuram: oggi ha lavorato in gruppo. Ancora personalizzato per Bastoni
Immagine top news n.2 Iran, il ministro dello Sport annuncia: "Zero possibilità di partecipare ai Mondiali negli USA"
Immagine top news n.3 Bologna, rifinitura in vista dell'euroderby: Heggem e Miranda verso il recupero
Immagine top news n.4 Tutto pronto per il riscatto di Hojlund del Napoli: ci sarà una clausola valida in estate
Immagine top news n.5 Inter, il derby non va dimenticato. Chivu oggi ritrova la squadra ad Appiano
Immagine top news n.6 Juve, Vlahovic vuole restare: Spalletti regista del disgelo con la società
Immagine top news n.7 Il sogno Champions dell'Atalanta finisce all'andata degli ottavi: 6-1 a domicilio del Bayern
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic
Immagine news podcast n.2 Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
Immagine news podcast n.3 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
Immagine news podcast n.4 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Colantuono sull’Atalanta: "Bayern ingiocabile a prescindere dall’assetto tattico"
Immagine news Altre Notizie n.2 Cugini: "Atalanta, brutta macchia. Palladino ha mostrato poca umiltà"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Fabregas vero fenomeno, rende appetibili giocatori sconosciuti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, Freuler: "Non siamo il Bayern Monaco. Io alla Roma? Non rispondo"
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Vanoli parla del mercato di gennaio. Ma si dimentica del quinto acquisto Rugani
Immagine news Serie A n.3 Bologna, Italiano: "Gasperini è un esempio per tutti. Come stanno Miranda ed Heggem"
Immagine news Serie A n.4 Sabrina Ferilli sulla corsa Champions: "Speriamo. Faccio un'altra scommessa per la Roma"
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, inserito anche l'attaccante del 2006 Giorgio Puzzoli in Lista UEFA B
Immagine news Serie A n.6 Juventus su Senesi, in Argentina confermano e parlano di una folta concorrenza
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Settimana di scontri diretti per l'Entella, Bariti: "Giorni importanti, non carichiamoci di pressioni"
Immagine news Serie B n.2 Palumbo e Calò, re degli assist in Serie B: chi è davvero il migliore?
Immagine news Serie B n.3 Serie B, gli arbitri della 30ª giornata: Doveri per Monza-Palermo. Pairetto per Bari-Reggiana
Immagine news Serie B n.4 Empoli, sei giornate e sei scontri diretti. La salvezza passa tutta da qui
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, il paradosso del gol: si segna ma non con gli attaccanti. Pesa l’assenza di Candellone
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, Lombardo per ritrovare lo 'Spirito Samp': ma il problema è strutturale
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ascoli, gli allenatori delle giovanili fanno scuola: tre giorni in Grecia con l'Olympic
Immagine news Serie C n.2 Novara, la trappola della "pareggite": perché Dossena sta correndo verso un record pericoloso
Immagine news Serie C n.3 La Serie C celebra le 'Giornate FAI di Primavera'. La nota della Lega Pro
Immagine news Serie C n.4 Scontri Triestina–Union Brescia: sette decreti di perquisizione eseguiti dalla Polizia di Stato
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone C di Serie C: Cabianca supera l’esame di Latina
Immagine news Serie C n.6 La Top 11 del Girone B di Serie C: Ascoli, dirige l'orchestra Samuele Damiani
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Real Madrid-Manchester City, spettacolo assicurato al Bernabeu
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Bayern Monaco, la Dea sogna l'impresa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Iran, altre due calciatrici chiedono asilo politico. Ma una cambia idea e torna in patria
Immagine news Calcio femminile n.2 Calcagno: "Italiane all'estero? Non è fuga, ma scelta. Più soddisfazione che dispiacere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia femminile, al via le semifinali: oggi Fiorentina-Juventus
Immagine news Calcio femminile n.4 "Il Queensland è casa vostra". Il Brisbane Roar pronto ad accogliere le 5 calciatrici iraniane
Immagine news Calcio femminile n.5 Rosucci rinnova con la Juventus, Canzi: "Punto di riferimento per i prossimi anni"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, si ferma l'attaccante Hurtig: trauma distorsivo alla caviglia. La nota della società
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?