Serie B, gli arbitri della 30ª giornata: Doveri per Monza-Palermo. Pairetto per Bari-Reggiana

Sarà Daniele Doveri l'arbitro del big match della trentesima giornata di Serie B fra Monza e Palermo, vero e proprio scontro promozione fra la seconda e la quarta forza di campionato. Arbitro di prima fascia anche a Bari, per lo scontro diretto fra i pugliesi e la Reggiana, che sarà infatti diretta da Pairetto. Di seguito tutte le designazioni arbitrali delle dieci partite di Serie B:

Modena - Spezia Venerdì 13/03 H 20:30

Turrini

Belsanti - Zezza

Iv: D’Eusanio

Var: Santoro

Avar: Del Giovane

Bari - Reggiana H. 15:00

Pairetto

Luciani - Biffi

Iv: Arena

Var: Volpi

Avar: Ghersini

Cesena - Frosinone H. 15:00

Massimi

Mondin - Laghezza

Iv: Lovison

Var: Meraviglia

Avar: Di Vuolo

Empoli - Mantova H. 15:00

Marcenaro

Ceolin - Santarossa

Iv: Zanotti

Var: Cosso

Avar: Prenna

Juve Stabia - Carrarese H. 15:00

Tremolada

Ricci - Pressato

Iv: Leone

Var: Mazzoleni

Avar: Monaldi

Padova - Catanzaro H. 15:00

Ferrieri Caputi

Garzelli - Pistarelli

Iv: Gavini

Var: Rutella

Avar: Paterna

Monza - Palermo H. 17:15

Doveri

Colarossi - Cipressa

Iv: Calzavara

Var: Camplone

Avar: Paganessi

Sampdoria - Venezia H. 19:30

Feliciani

Votta - Bitonti

Iv: Crezzini

Var: Di Paolo

Avar: Gualtieri

Virtus Entella - Avellino Domenica 15/03 H. 15:00

Perri

Galimberti - Zanellati

Iv: Gianquinto

Var: Baroni

Avar: Colombo

Sudtirol - Pescara Domenica 15/03 H. 17:15

Allegretta

Catallo - Emmanuele

Iv: Di Marco

Var: Prontera

Avar: Nasca