Serie B, gli arbitri della 30ª giornata: Doveri per Monza-Palermo. Pairetto per Bari-Reggiana
Sarà Daniele Doveri l'arbitro del big match della trentesima giornata di Serie B fra Monza e Palermo, vero e proprio scontro promozione fra la seconda e la quarta forza di campionato. Arbitro di prima fascia anche a Bari, per lo scontro diretto fra i pugliesi e la Reggiana, che sarà infatti diretta da Pairetto. Di seguito tutte le designazioni arbitrali delle dieci partite di Serie B:
Modena - Spezia Venerdì 13/03 H 20:30
Turrini
Belsanti - Zezza
Iv: D’Eusanio
Var: Santoro
Avar: Del Giovane
Bari - Reggiana H. 15:00
Pairetto
Luciani - Biffi
Iv: Arena
Var: Volpi
Avar: Ghersini
Cesena - Frosinone H. 15:00
Massimi
Mondin - Laghezza
Iv: Lovison
Var: Meraviglia
Avar: Di Vuolo
Empoli - Mantova H. 15:00
Marcenaro
Ceolin - Santarossa
Iv: Zanotti
Var: Cosso
Avar: Prenna
Juve Stabia - Carrarese H. 15:00
Tremolada
Ricci - Pressato
Iv: Leone
Var: Mazzoleni
Avar: Monaldi
Padova - Catanzaro H. 15:00
Ferrieri Caputi
Garzelli - Pistarelli
Iv: Gavini
Var: Rutella
Avar: Paterna
Monza - Palermo H. 17:15
Doveri
Colarossi - Cipressa
Iv: Calzavara
Var: Camplone
Avar: Paganessi
Sampdoria - Venezia H. 19:30
Feliciani
Votta - Bitonti
Iv: Crezzini
Var: Di Paolo
Avar: Gualtieri
Virtus Entella - Avellino Domenica 15/03 H. 15:00
Perri
Galimberti - Zanellati
Iv: Gianquinto
Var: Baroni
Avar: Colombo
Sudtirol - Pescara Domenica 15/03 H. 17:15
Allegretta
Catallo - Emmanuele
Iv: Di Marco
Var: Prontera
Avar: Nasca
