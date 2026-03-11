TMW Atalanta travolta dal Bayern, ma non cambiano i programmi: oggi Palladino dà giorno libero

Ieri sera l'Atalanta ha vissuto una delle peggiori serate della sua storia recente, di sicuro ha subito la sconfitta più rotonda di sempre in Champions League per il club, con il 6-1 a domicilio subito dal Bayern che si mette negli stessi binari del 5-0 con cui i nerazzurri persero contro il Liverpool nell'edizione 2023.

Nonostante la brutta serata, l'Atalanta e il suo allenatore Raffaele Palladino non ha cambiato i programmi preparati per i lavori della squadra e ha confermato per oggi la giornata di riposo concessa ai suoi ragazzi. Dopo che godrà del giorno libero, l'Atalanta è attesa poi di nuovo a Zingonia domani pomeriggio.