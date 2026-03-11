Totti torna alla Roma? L'ex compagno di Cassano: "Lasci perdere se deve fare la sagoma"

Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex attaccante Antonio Cassato si è soffermato anche sulla Roma e sul ruolo che potrebbe avere Francesco Totti qualora decidesse di tornare al club capitolino: "Qualcosa c’è stato. Ma se deve tornare per fare la sagoma, gli ho detto di lasciar perdere. Deve sentirsi utile e deve studiare e imparare il lavoro. Non può fare la vecchia gloria".

Il fantasista barese ha parlato anche di Cristian Chivu e del lavoro che sta facendo all'Inter: "Sta andando oltre le aspettative. Viene dalla scuola Ajax e sono convinto che il prossimo anno cambierà l’Inter, giocando a 4 in difesa. Servirà una ristrutturazione ampia. Ci vogliono due centrocampisti, perché Calhanoglu andrà in Turchia e Barella fa fatica anche a correre. Il problema per fare un 4-2-3-1 sono gli esterni forti, che costano tanto, come del resto un mediano basso come Lobotka. Che secondo me andrà da Spalletti".

E sulla Juventus ha aggiunto: "Se Spalletti fa un affare a restare? Lo fa la Juve se lo tiene, perché è una squadra scarsa, senza giocatori di alto livello".