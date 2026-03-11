Sarà derby fra Inter e Milan anche sul calciomercato: l'obiettivo comune per l'estate è Mario Gila
Il Milan continua a godersi il successo nel derby contro l'Inter e prova a regalare un finale aperto al campionato, con i punti di svantaggio dai nerazzurri che restano comunque 7 con 10 partite ancora da giocare. In attesa di capire quale sarà l'esito del campo, le due milanesi potrebbero ritrovarsi a giocare un derby anche in estate sul calciomercato.
Nelle ultime settimane infatti sia Inter che Milan stanno osservando con crescente interesse le prestazioni di Mario Gila, difensore classe 2000 di proprietà della Lazio il cui attuale contratto scadrà nell'estate del 2027. Entrambe le società hanno aumentato il pressing in questo senso, col Real Madrid che sullo sfondo fa da spettatore interessato: i Blancos come per molti prospetti in uscita dal proprio settore giovanile hanno voluto mantenere il 50% sulla futura rivendita di quanto incasserà la società biancoceleste dalla sua cessione.
La richiesta della Lazio per il suo cartellino in questo momento oscilla fra i 25 ed i 30 milioni di euro, valutazione alta che però potrebbe essere trattata nei prossimi mesi, quando le dinamiche di calciomercato inizieranno a scaldarsi. In questa stagione il centrale spagnolo ha messo insieme un totale di 28 presenze agli ordini di Maurizio Sarri, di cui 25 in Serie A.
