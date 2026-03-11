Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Iran, il ministro dello Sport annuncia: "Zero possibilità di partecipare ai Mondiali negli USA"

Iran, il ministro dello Sport annuncia: "Zero possibilità di partecipare ai Mondiali negli USA"TUTTO mercato WEB
© foto di Insidefoto/Image Sport
Oggi alle 13:35Mondiali 2026
Pierpaolo Matrone

Le tensioni politiche tra Iran e Stati Uniti rischiano di avere conseguenze anche sul piano sportivo. Il ministro dello Sport iraniano Ahmad Donjamali ha infatti dichiarato che la nazionale del suo Paese non prenderà parte alla Coppa del Mondo che si disputerà negli Stati Uniti.

Le parole del ministro, riportate dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung, arrivano in un momento di forte attrito diplomatico tra i due Paesi. Donjamali ha espresso una posizione molto netta durante un intervento televisivo: “Dal momento che questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, non abbiamo alcuna intenzione di partecipare ai Mondiali”.

Nel suo intervento, il rappresentante del governo iraniano ha accusato gli Stati Uniti di aver adottato misure ostili nei confronti del Paese. “Sono state intraprese azioni malvagie contro l’Iran: ci sono state imposte due guerre in otto o nove mesi e diverse migliaia dei nostri cittadini sono stati uccisi”, ha dichiarato. Alla luce di questo scenario, il ministro ha ribadito con fermezza la posizione del governo: “Non abbiamo assolutamente alcuna possibilità di partecipare”.

Le dichiarazioni di Donjamali sembrano andare in direzione opposta rispetto a quanto sostenuto nei giorni scorsi da Donald Trump, che aveva assicurato come la nazionale iraniana sarebbe stata comunque benvenuta al torneo. Una situazione che potrebbe trasformarsi in un nuovo caso diplomatico in vista del Mondiale.

Articoli correlati
Mondiale 2026, Infantino: “Trump mi ha confermato che l’Iran sarà il benvenuto negli... Mondiale 2026, Infantino: “Trump mi ha confermato che l’Iran sarà il benvenuto negli USA”
"Il Queensland è casa vostra". Il Brisbane Roar pronto ad accogliere le 5 calciatrici... "Il Queensland è casa vostra". Il Brisbane Roar pronto ad accogliere le 5 calciatrici iraniane
Iran, il ministro degli esteri australiano firma l'asilo politico per 5 giocatrici:... Iran, il ministro degli esteri australiano firma l'asilo politico per 5 giocatrici: "Sono le benvenute"
Altre notizie Mondiali 2026
Iran, il ministro dello Sport annuncia: "Zero possibilità di partecipare ai Mondiali... Iran, il ministro dello Sport annuncia: "Zero possibilità di partecipare ai Mondiali negli USA"
Cambio nazionalità: l'Austria "acquista" Chukwuemeka e Wanner. C'è anche un ex Milan... Cambio nazionalità: l'Austria "acquista" Chukwuemeka e Wanner. C'è anche un ex Milan
Un rinforzo per la Costa d'Avorio? Wahi ha iniziato le pratiche per ottenere il passaporto... Un rinforzo per la Costa d'Avorio? Wahi ha iniziato le pratiche per ottenere il passaporto
"Vivo, respiro e penso tutto il giorno alla Nazionale". Castellanos spera nel Mondiale... "Vivo, respiro e penso tutto il giorno alla Nazionale". Castellanos spera nel Mondiale
Conflitto in Medio Oriente, l'Iraq chiede alla FIFA di rinviare lo spareggio Mondiale... Conflitto in Medio Oriente, l'Iraq chiede alla FIFA di rinviare lo spareggio Mondiale
Scamacca prime: mai così tanti gol in Serie A dopo 19 giornate. Messaggio a Gattuso?... Scamacca prime: mai così tanti gol in Serie A dopo 19 giornate. Messaggio a Gattuso?
La FIFA apre la vendita dei biglietti per i playoff in Messico: "Sarà tutto fantastico"... La FIFA apre la vendita dei biglietti per i playoff in Messico: "Sarà tutto fantastico"
Walid Regragui lascia la guida del Marocco: "Viva Dio, la patria e il Re. Grazie"... UfficialeWalid Regragui lascia la guida del Marocco: "Viva Dio, la patria e il Re. Grazie"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
Le più lette
1 Il Bayern dilaga con l'Atalanta, Kimmich: "Mai visto tifosi incitare così sul 6-1"
2 Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
3 Olise è costato al Bayern 'solo' 52 milioni. Kramer: "È il miglior acquisto degli ultimi 10 anni"
4 Atalanta, Palladino: "Complimenti al Bayern. Tifosi? Stasera migliori in campo"
5 Roma, Paulo Dybala a un passo dall'addio. Rinnovo praticamente impossibile
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Iran, il ministro dello Sport annuncia: "Zero possibilità di partecipare ai Mondiali negli USA"
Immagine top news n.1 Bologna, rifinitura in vista dell'euroderby: Heggem e Miranda verso il recupero
Immagine top news n.2 Tutto pronto per il riscatto di Hojlund del Napoli: ci sarà una clausola valida in estate
Immagine top news n.3 Inter, il derby non va dimenticato. Chivu oggi ritrova la squadra ad Appiano
Immagine top news n.4 Juve, Vlahovic vuole restare: Spalletti regista del disgelo con la società
Immagine top news n.5 Il sogno Champions dell'Atalanta finisce all'andata degli ottavi: 6-1 a domicilio del Bayern
Immagine top news n.6 Il Milan ha un'opzione in più in attacco per le ultime 10 giornate di Serie A
Immagine top news n.7 Il Napoli perde anche Vergara. Ma Conte spera di recuperane due a centrocampo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic
Immagine news podcast n.2 Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
Immagine news podcast n.3 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
Immagine news podcast n.4 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Massimo Orlando: "Fabregas vero fenomeno, rende appetibili giocatori sconosciuti"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter, il valore delle prossime quattro partite in chiave Scudetto secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Montervino: "Napoli, secondo posto possibile con il recupero dei big"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, frecciatina di Parisi a Pioli: "Ora ho fiducia, nelle prime 10 ho giocato mezz'ora…"
Immagine news Serie A n.2 Cassano ancora contro Allegri: "Fa un calcio superato, solo in Italia continuiamo a seguirlo"
Immagine news Serie A n.3 Il papà di El Shaarawy: "Non so cosa vorrà fare, ma chi rifiuterebbe il Genoa? Nessuno"
Immagine news Serie A n.4 L'Inter ritrova Thuram: oggi ha lavorato in gruppo. Ancora personalizzato per Bastoni
Immagine news Serie A n.5 Bernardeschi: "Allegri mi ha insegnato a essere vincente, Sarri è il top tatticamente"
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, il bollettino di Vanoli: "Kean spero di averlo a Cremona. Gud deve ritrovare condizione"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, sei giornate e sei scontri diretti. La salvezza passa tutta da qui
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, il paradosso del gol: si segna ma non con gli attaccanti. Pesa l’assenza di Candellone
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, Lombardo per ritrovare lo 'Spirito Samp': ma il problema è strutturale
Immagine news Serie B n.4 Che fine ha fatto Gytkjaer? Il danese con Longo è sparito dai radar: solo 35' in campo
Immagine news Serie B n.5 Pescara, si complica la corsa salvezza: niente tifosi in trasferta fino a fine stagione
Immagine news Serie B n.6 L'avventura di Castrovilli a Cesena frenata dall'infortunio: potrebbe rientrare dopo la pausa
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Serie C celebra le 'Giornate FAI di Primavera'. La nota della Lega Pro
Immagine news Serie C n.2 Scontri Triestina–Union Brescia: sette decreti di perquisizione eseguiti dalla Polizia di Stato
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone C di Serie C: Cabianca supera l’esame di Latina
Immagine news Serie C n.4 La Top 11 del Girone B di Serie C: Ascoli, dirige l'orchestra Samuele Damiani
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone A di Serie C: Dolomiti, nessuna Clemenza per l'Ospitaletto
Immagine news Serie C n.6 Vertice in casa Catania, Toscano confermato in panchina: nessun ribaltone
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Real Madrid-Manchester City, spettacolo assicurato al Bernabeu
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Bayern Monaco, la Dea sogna l'impresa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Calcagno: "Italiane all'estero? Non è fuga, ma scelta. Più soddisfazione che dispiacere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia femminile, al via le semifinali: oggi Fiorentina-Juventus
Immagine news Calcio femminile n.3 "Il Queensland è casa vostra". Il Brisbane Roar pronto ad accogliere le 5 calciatrici iraniane
Immagine news Calcio femminile n.4 Rosucci rinnova con la Juventus, Canzi: "Punto di riferimento per i prossimi anni"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina, si ferma l'attaccante Hurtig: trauma distorsivo alla caviglia. La nota della società
Immagine news Calcio femminile n.6 Dal Como Women alla Spagna. Mercury13 acquista anche la maggioranza del Badalona
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?