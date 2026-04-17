Parma, Cuesta: "Cerchiamo completezza: l'orgoglio va trasformato in felicità portando punti"

Intervenuto oggi in conferenza stampa, l'allenatore del Parma Carlos Cuesta ha parlato delle scelte di formazione in vista della trasferta di Udine: "Vogliamo evolverci, con il Napoli volevamo vincere ma ora siamo focalizzati sulla partita di domani. Siamo migliorati in diversi aspetti, ma sappiamo che domani ci sarà una partita difficile, dove il passato non conterà. Vogliamo andare sui nostri punti di forza, ma anche avremo altri momenti di possesso che ci possono aiutare a esprimere un altro gioco. Vogliamo essere completi e fare una grande prestazione. L'orgoglio va trasformato in felicità portando punti".

Può essere l'occasione per rivedere giocatori di maggior talento come Ondrejka e Oristanio al posto di un centrocampista?

"I centrocampisti non hanno talento? I nostri giocatori hanno tutti talento e qualità per aiutarci. I compiti che sono più importanti per domani e sceglieremo la squadra iniziale e poi i cambi. Tutti devono essere pronti per creare impatto".

Analizzando la prossima gara, l'allenatore ha definito la partita difficile, sottolineando come i bianconeri siano una squadra ben organizzata, atletica e reduce da un lungo periodo di imbattibilità difensiva. Ha inoltre evidenziato la costanza degli avversari e la qualità delle loro individualità. Tuttavia, Cuesta ha ribadito che la sua squadra riesce a dare il massimo proprio negli scontri di alto livello, dichiarandosi consapevole delle insidie ma pronto ad affrontare il match con la giusta determinazione.