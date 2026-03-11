Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cassano sull'Italia: "Temo la seconda partita". E su Verratti: "Meglio lui al 40% che Locatelli"

Cassano sull'Italia: "Temo la seconda partita". E su Verratti: "Meglio lui al 40% che Locatelli"TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Niccolò Righi
Oggi alle 15:52Serie A
Niccolò Righi

Per l'Italia si avvicina il determinante playoff di qualificazione al Mondiale che potrebbe riportare gli azzurri a giocare una Coppa del Mondo a 12 anni dall'ultima volta. Giovedì 26 gli la Nazionale sarà di scena alla New Balance Arena di Bergamo per affrontare l'Irlanda del Nord e, in caso di vittoria, si giocherà la finale in trasferta il 31 marzo contro la vincente tra Bosnia e Galles.

Per parlare dei temi azzurri, al Corriere della Sera, è intervenuto l'ex calciatore Antonio Cassano. Queste le sue parole: "Ottimismo? Ne ho due: l’allenatore e il portiere, che è l’unico campione che abbiamo. Gattuso tirerà fuori l’anima dai giocatori, anche attaccandoli al muro se serve. Temo la seconda partita, se sarà in casa del Galles che gioca a mille all’ora: abbiamo personalità e ritmo per farcela? Ne dubito".

Cassano ha parlato anche di due singoli come Verratti e Pio Esposito: "Verratti è un rischio, non c’è dubbio. Ma Barella e Tonali non sono mai stati dei leader, poi c’è Locatelli che per me è improponibile. Verratti al 40% è meglio. Ma poi c’è anche il problema dell’attacco. Pio è un bravissimo ragazzo e un umile lavoratore. Ma non mettiamogli troppa pressione e piano col paragone con Vieri".

Infine, sulla possibilità di entrare nella Federazione, ha ammesso: "Non sarei capace, devo essere onesto. Una sola persona può cambiare le cose da presidente federale e premetto che non è mio amico e non lo sento: Paolo Maldini. Ha uno status, ha studiato, sa di cosa parla, non ha padroni".

Articoli correlati
Totti torna alla Roma? L'ex compagno di Cassano: "Lasci perdere se deve fare la sagoma"... Totti torna alla Roma? L'ex compagno di Cassano: "Lasci perdere se deve fare la sagoma"
Cassano ancora contro Allegri: "Fa un calcio superato, solo in Italia continuiamo... Cassano ancora contro Allegri: "Fa un calcio superato, solo in Italia continuiamo a seguirlo"
Cassano: "Derby schifoso, dall'Inter non me l'aspettavo. Chivu ha giocato per lo... Cassano: "Derby schifoso, dall'Inter non me l'aspettavo. Chivu ha giocato per lo 0-0"
Altre notizie Serie A
In Europa League c'è Bologna-Roma, i convocati di Gasperini: assenti Mancini e i... In Europa League c'è Bologna-Roma, i convocati di Gasperini: assenti Mancini e i fuori lista
Ag. Cheddira: "A fine anno valuteremo con la società il migliore futuro per Walid"... Ag. Cheddira: "A fine anno valuteremo con la società il migliore futuro per Walid"
Niente da fare per Verratti: dolore al ginocchio, Gattuso costretto a rinunciare... Niente da fare per Verratti: dolore al ginocchio, Gattuso costretto a rinunciare all'ex PSG
Napoli, Gutierrez: "Destra o sinistra, non cambia. Fondamentale riavere KDB e Anguissa"... Napoli, Gutierrez: "Destra o sinistra, non cambia. Fondamentale riavere KDB e Anguissa"
"Conosco tutto di lui". Solo tre giocatori hanno giocato più di Freuler con Gasperini... "Conosco tutto di lui". Solo tre giocatori hanno giocato più di Freuler con Gasperini
Il medico che ha operato Provedel: "È come se un centrocampista si fosse rotto il... Il medico che ha operato Provedel: "È come se un centrocampista si fosse rotto il crociato"
Kenan Yildiz è il giocatore di maggior valore in Serie A. Dribbling e occasioni:... Kenan Yildiz è il giocatore di maggior valore in Serie A. Dribbling e occasioni: solo Yamal meglio
Parma anche a Torino senza Bernabé. Cauto ottimismo invece per Britschgi TMWParma anche a Torino senza Bernabé. Cauto ottimismo invece per Britschgi
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
Le più lette
1 Il Bayern dilaga con l'Atalanta, Kimmich: "Mai visto tifosi incitare così sul 6-1"
2 Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
3 Olise è costato al Bayern 'solo' 52 milioni. Kramer: "È il miglior acquisto degli ultimi 10 anni"
4 Roma, Paulo Dybala a un passo dall'addio. Rinnovo praticamente impossibile
5 Juventus, servono 25 milioni entro giugno. Gatti il primo indiziato alla cessione
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Sarà derby fra Inter e Milan anche sul calciomercato: l'obiettivo comune per l'estate è Mario Gila
Immagine top news n.1 L'Iran si ritira dai Mondiali. Cosa dicono le regole FIFA sulla sostituzione
Immagine top news n.2 L'Inter ritrova Thuram: oggi ha lavorato in gruppo. Ancora personalizzato per Bastoni
Immagine top news n.3 Iran, il ministro dello Sport annuncia: "Zero possibilità di partecipare ai Mondiali negli USA"
Immagine top news n.4 Bologna, rifinitura in vista dell'euroderby: Heggem e Miranda verso il recupero
Immagine top news n.5 Tutto pronto per il riscatto di Hojlund del Napoli: ci sarà una clausola valida in estate
Immagine top news n.6 Inter, il derby non va dimenticato. Chivu oggi ritrova la squadra ad Appiano
Immagine top news n.7 Juve, Vlahovic vuole restare: Spalletti regista del disgelo con la società
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic
Immagine news podcast n.2 Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
Immagine news podcast n.3 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
Immagine news podcast n.4 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Champions League, chi ha fatto la figura peggiore tra le italiane? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Mangone: "Bologna-Roma sarà grande sfida. Gasp non penserà al Como"
Immagine news Altre Notizie n.3 Bezzi: "Atalanta, uno scempio col Bayern. Scudetto, può vincerlo ancora Allegri"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ag. Cheddira: "A fine anno valuteremo con la società il migliore futuro per Walid"
Immagine news Serie A n.2 Niente da fare per Verratti: dolore al ginocchio, Gattuso costretto a rinunciare all'ex PSG
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Gutierrez: "Destra o sinistra, non cambia. Fondamentale riavere KDB e Anguissa"
Immagine news Serie A n.4 "Conosco tutto di lui". Solo tre giocatori hanno giocato più di Freuler con Gasperini
Immagine news Serie A n.5 Il medico che ha operato Provedel: "È come se un centrocampista si fosse rotto il crociato"
Immagine news Serie A n.6 Kenan Yildiz è il giocatore di maggior valore in Serie A. Dribbling e occasioni: solo Yamal meglio
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il saluto di Foti: "Forza Samp, spingi verso la salvezza in queste nove finali"
Immagine news Serie B n.2 Baldissoni su Monza-Palermo: "Doveri era fra i papabili, ma l'arbitro non decide le partite"
Immagine news Serie B n.3 Settimana di scontri diretti per l'Entella, Bariti: "Giorni importanti, non carichiamoci di pressioni"
Immagine news Serie B n.4 Palumbo e Calò, re degli assist in Serie B: chi è davvero il migliore?
Immagine news Serie B n.5 Serie B, gli arbitri della 30ª giornata: Doveri per Monza-Palermo. Pairetto per Bari-Reggiana
Immagine news Serie B n.6 Empoli, sei giornate e sei scontri diretti. La salvezza passa tutta da qui
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Pergolettese blinda Jaouhari: il centrocampista ha prolungato fino al 30 giugno 2028
Immagine news Serie C n.2 Benevento verso la Serie B. Mastella: "Durante i miei mandati ho portato fortuna"
Immagine news Serie C n.3 Ascoli, gli allenatori delle giovanili fanno scuola: tre giorni in Grecia con l'Olympic
Immagine news Serie C n.4 Novara, la trappola della "pareggite": perché Dossena sta correndo verso un record pericoloso
Immagine news Serie C n.5 La Serie C celebra le 'Giornate FAI di Primavera'. La nota della Lega Pro
Immagine news Serie C n.6 Scontri Triestina–Union Brescia: sette decreti di perquisizione eseguiti dalla Polizia di Stato
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Real Madrid-Manchester City, spettacolo assicurato al Bernabeu
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Bayern Monaco, la Dea sogna l'impresa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia U17, al via il Round 2 di qualificazione all'Europeo: le convocate del tecnico Leandri
Immagine news Calcio femminile n.2 Iran, altre due calciatrici chiedono asilo politico. Ma una cambia idea e torna in patria
Immagine news Calcio femminile n.3 Calcagno: "Italiane all'estero? Non è fuga, ma scelta. Più soddisfazione che dispiacere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia femminile, al via le semifinali: oggi Fiorentina-Juventus
Immagine news Calcio femminile n.5 "Il Queensland è casa vostra". Il Brisbane Roar pronto ad accogliere le 5 calciatrici iraniane
Immagine news Calcio femminile n.6 Rosucci rinnova con la Juventus, Canzi: "Punto di riferimento per i prossimi anni"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?