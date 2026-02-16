Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cassano: "Tutti a fare la morale a Bastoni, vergogna! Ora tutti i tifosi della Juve indignati?"

Cassano: "Tutti a fare la morale a Bastoni, vergogna! Ora tutti i tifosi della Juve indignati?"
© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews
Simone Lorini
ieri alle 23:33Serie A
Simone Lorini

L'ex calciatore Antonio Cassano, al podcast Viva el Futbol ha detto le sue sulle polemiche per la simulazione di Alessandro Bastoni che ha causato il rosso a Kalulu: “Anche Pavel Nedved che è stato un'icona, contro di me in uno Juventus-Roma si è buttato a terra e l'ha ripetuto tre volte 'è giusto, è giusto, è giusto', nessuna gogna mediatica. Krasic inciampato da solo a Bologna, si butta a terra, nessuno ha detto niente. Gigi Buffon, a cui sono affezionato e voglio bene, io ho perso uno Scudetto, lui stesso ha detto all'intervista 'anche se mi accorgevo che la palla era dentro non l'avrei detto'.

E tutti quanti fanno la morale a Bastoni, vi dovete vergognare! Fomentate i quattro c*glioni che fanno i leoni da tastiera e ne stanno dicendo di tutti i colori alla fidanzata e al figlio, e politici e personaggi importanti stanno fomentando. Adesso la Juve fa la morale a chi? Ma non rompete il c*zzo! Avete fatto più danni della grandine, adesso rompete i c*glioni perché c'era la simulazione?! Qualche anno fa Pjanic doveva andare a casa Santa Madonna! Io ho perso uno Scudetto con Buffon Muntari gol di tre metri dentro! Krasic ha fatto un disastro, e non ricordiamo Ceccarini con Ronaldo... Non rompete il c*zzo e statevi zitti! Non è possibile, è uno schifo la Juve che fa la morale. Tutti i disastri a favore della Juve e ora tutti i tifosi della Juve indignati. E tutti gli altri milioni in Italia che hanno perso gli Scudetti come me?!

Oppure Chiellini, a cui voglio bene, cosa faceva? Alla prima cosa già andava a terra. Cerchiamo di non rompere il c*zzo a Bastoni e di non farlo passare come un mostro e un simulatore. Ripeto, soprattutto alla gente extra-calcio. E quelli dentro a calcio prima di fare la morale pensate ai disastri fatti dalla Juve".

Editoriale di Raimondo De Magistris
