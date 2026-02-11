Cassano: "Il lavoro di Gasperini alla Roma è buono, non eccezionale. Scettico per il futuro"

Intervenuto a Radio Manà Manà Sport per commentare le vicende di attualità di casa Roma, l'ex calciatore dei giallorossi Antonio Cassano ha detto la sua sull'attuale stagione di Gian Piero Gasperini alla guida del club capitolino: "Sta facendo un buon lavoro, ma non eccezionale. Non vedo ancora la sua Atalanta. In ottica futura non sono convinto. Dybala inoltre sta limitando l’esplosione di Soulé".

Che ne pensa del possibile ritorno di Totti in società?

"Francesco in qualsiasi veste è sempre importante. Totti è la Roma e la Roma è Totti. Non gli devono far fare la sagoma, lui deve andare lì e sentirsi partecipe. Se deve fare un favore son convinto che non accetterà. Deve far qualcosa di operativo, tipo Zanetti all’Inter".

Cosa accadde in quale Roma-Sampdoria dell'aprile del 2010?

"La storia è vera. Quel giorno Totti mi dice: "State facendo un buon campionato, etc". Io che vengo dalla strada gli chiedo di venire al succo del discorso e mi dice scherzando, anche se c’è sempre la verità in mezzo ai suoi scherzi: "Sai, se oggi vinciamo noi. Le altre tre le vincete. Noi vinciamo lo scudetto, voi entrate in Coppa dei Campioni". E io gli ho detto: "Oggi ti farò piangere e perdere lo scudetto”. E così è stato".