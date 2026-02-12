Cassano: "Con Buongiorno il Napoli gioca in 10, è improponibile. Conte? Un genio"

Nel corso della trasmissione Viva El Futbol in onda su Twitch, Antonio Cassano ha parlato anche del Napoli, attaccando Alessandro Buongiorno: "La cosa che mi impressiona è che con lui in campo giocano uno in meno. Oggi è improponibile. Per me prima era meglio sia di Bastoni e Calafiori, forse lo penso ancora, ma sta facendo cose allucinanti come difensore. Si vede che ha paura, con il Genoa ha fatto un disastro. Se non sei in fiducia non puoi dribblare. Un disastro".

Gli elogi invece sono tutti per Antonio Conte: "Il Napoli in questo momento qua sta giocando con un genio in panchina che porta la barca in porto. L'allenatore sta giocando con quattro giocatori: McTominay, Hojlund, Lobotka e Vergara, il ragazzino, che sta trascinando la squadra nelle ultime tre partite. Scudetto? L'Inter ormai è andata, ma sono convinto che il Napoli finirà comunque davanti al Milan. Il Napoli è una squadra grazie al suo allenatore".