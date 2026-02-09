Cassano: "Bastoni mi piace zero. Continuo a pensare non sia da grande squadra"

Antonio Cassano, ex attaccante di Inter, Milan, Roma e Sampdoria, ha parlato del reparto difensivo dell'Inter ai microfoni di Viva el Futbol, analizzando una possibile novità tattica con la difesa a quattro:

"Chivu può aiutare Dimarco come terzino basso se dovesse passare alla difesa a 4. Devi andare ma hai poca copertura, ma sarà un lavoro futuro nel caso. Bastoni terzino sinistro a quattro? Continuo a pensare che Bastoni non sia un giocatore da grande squadra, non sa marcare e fa fatica a muoversi".

Non può difendere a 50 metri dalla porta, mi piace zero come difensore. L’impostazione è una roba, infatti l'abbiamo contro l'Arsenal: quando becca uno che lo punta gli fa sempre una faccia così. Dimarco può fare bene anche a 4, se l’Inter passa a 4 con Akanji deve prendere un altro centrale forte".