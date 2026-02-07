West Ham, primo gol in Premier per Castellanos. Espirito Santo: "Abbiamo tre '9' forti"

La trasferta di Turf Moor ha offerto al West Ham una vittoria pesante e, soprattutto, nuove certezze offensive. Dopo il successo contro il Burnley, l’attenzione si è concentrata inevitabilmente su Crysencio Summerville, protagonista di un momento di forma rarissimo per i londinesi: l’esterno è il primo dai tempi di Jesse Lingard a segnare in cinque partite consecutive con la maglia degli Hammers.

Numeri che lo inseriscono in un club esclusivo insieme a Jarrod Bowen e Diafra Sakho, e che potrebbero spalancargli la corsa al premio di Giocatore del Mese di Premier League. Arrivato dal Leeds per 30 milioni di sterline, Summerville sta vivendo il periodo più brillante da quando è a Londra: a Burnley ha sbloccato il match con una conclusione precisa, ha mandato in difficoltà Kyle Walker e ha poi confezionato l’azione che ha portato al primo gol in Premier League di Taty Castellanos.

Proprio su questo aspetto si è soffermato Nuno Espírito Santo ai microfoni di BBC Sport: “Era importante reagire alla partita precedente. I ragazzi hanno fatto un lavoro fantastico. Summerville sta giocando in modo straordinario, non solo per gol e assist, ma per come si muove e per l’aiuto che dà alla squadra anche senza palla”.

Poi l’elogio al reparto offensivo, con un passaggio chiave su Castellanos: “Penso che i gol diano fiducia agli attaccanti. Abbiamo Pablo, Callum Wilson e Taty: tutti e tre sono pronti ad aiutare la squadra”. E sul capitano: “Jarrod Bowen è stato ancora una volta fantastico, spinge sempre il gruppo”.

La chiosa è chiara: “In attacco possiamo mettere in difficoltà chiunque. Ora dobbiamo sistemare la fase difensiva”. Se l’equilibrio arriverà, il West Ham potrà davvero alzare l’asticella.