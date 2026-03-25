Castro continua a piacere al Milan: il Bologna fissa il prezzo, servono 40 milioni di euro

Santiago Castro piace al Milan. L'attaccante del Bologna sta impressionando per la continuità che è riuscito a mostrare in una stagione decisamente di alti e bassi per la sua squadra, che è comunque arrivata ai quarti di Europa League. L'argentino, considerato da molti l'erede di Lautaro Martinez, potrebbe clamorosamente trasferirsi sull'altra sponda della città e inaugurare così un derby sentitissimo con il centravanti dell'Inter.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non si può trascurare però quella che è la volontà del club emiliano, che ha già fatto sapere di ascoltare solamente offerte da almeno 40 milioni di euro. Una cifra notevole, ma che il Milan deve e può anche mettere in conto di spendere per un reparto nel quale ci sarà bisogno verosimilmente dell'ennesima rivoluzione.

Il contratto del classe 2004 è stato rinnovato da poco e scadrà nel 2030. In carriera vanta 64 presenze e 9 gol con il Velez Sarsfield, 4 gettoni e una rete con la seconda squadra degli argentini e 95 apparizioni e 22 centri con il Bologna. Nel suo palmares annovera una Coppa Italia. In Nazionale non ha ancora debuttato, ma la sua speranza è che l'Argentina lo convochi presto. Una cosa è certa, i numeri sono dalla sua parte.