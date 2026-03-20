TMW Bologna, Castro: "Fatta di nuovo la storia all'Olimpico. Il gol? Ho tirato, è entrata"

Santiago Castro si gode il successo del Bologna sulla Roma in Europa League: “Si soffre sempre con questo tipo di squadre, che giocano bene e hanno giocatori di qualità. Secondo me è stata bella per i tifosi delle altre squadre. Sapevamo che sarebbe stata una guerra”.

Uno spot per il calcio.

“Sì, per chi ama il calcio questo tipo di partite rimangono nella storia. Abbiamo fatto di nuovo la storia qui, siamo contenti e non voglio dimenticare i tantissimi tifosi che sono venuti”.

L’emozione del tuo gol?

“Ho tirato ed è entrata, quello è l’importante. Sono contento, abbiamo lavorato tanto su certe situazioni. Il quarto gol è anche arrivato su cose provate”.

Ora nuovamente l’Aston Villa, tre volte in un anno e mezzo.

“Beh, se vuoi stare lì devi giocare con le migliori. Ora non dobbiamo pensare a quello, ma a domenica in campionato”.

Come avete riconquistato i tifosi?

“Secondo me stai sbagliando: sono sempre stati con noi, hanno sempre viaggiato in tantissimi. Sia in casa che in trasferta lo stadio è sempre pieno di nostri tifosi: può capitare in tre anni un momento in cui non fai bene, ma sono sempre stati con noi. Nessuno ci credeva, solo noi e loro. Domenica lo stadio a Bologna sarà bello”