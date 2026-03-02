Castro sbaglia due volte davanti alla porta, Pisa-Bologna ferma sullo 0-0 all'intervallo
Primo tempo con alti e bassi quello andato in scena fra Pisa e Bologna nel primo dei due posticipi della 27^ giornata di Serie A. Dopo i primi 45 minuti il risultato è ancora fermo sullo 0-0, con le occasioni che però non sono mancate. Soprattutto per la squadra di Vincenzo Italiano.
Il primo squillo vero e proprio è dei padroni di casa, con Durosinmi che lavora per Angori sul cui cross interviene Moreo che trova la via del gol, partendo però da posizione di fuorigioco. Il gol annullato scuote il Bologna, che però intorno al 20' si trova costretto ad effettuare il primo cambio con Vitik che esce per infortunio, con Casale mandato in campo al suo posto.
Dalla metà del primo tempo in poi si vede quasi solo il Bologna, con una doppia clamorosa occasione firmata Santiago Castro. Il centravanti argentino prima spara alto un invito perfetto di Zortea, poi colpisce il palo dopo un ottimo taglio su assist di Moro. Un doppio errore che non spegne la voglia dei rossoblù di trovare il vantaggio, ma nonostante i 5 minuti di recupero non arrivano occasioni buone. E così dopo i primi 45 minuti le squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0.