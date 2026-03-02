Udinese, Kabasele: "Non abbiamo dimenticato il 5-1. Davis? È il nostro miglior attaccante"

Christian Kabasele, difensore dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando così del match contro la Fiorentina: "Non abbiamo dimenticato la partita di Firenze, abbiamo fatto una figuraccia. È stato un giorno bruttissimo per la società e per i tifosi, oggi possiamo cambiare le cose. Non possiamo permetterci di perdere punti stasera dopo 3 ko".

Le sconfitte sono arrivate senza Davis, che oggi invece torna titolare. Per voi è fondamentale.

"Sì, è il nostro miglior attaccante per il momento, ha fatto tanti gol ed è importante per far salire la squadra. Oggi è presente, dobbiamo fare punti però anche senza di lui, non possiamo pensare solo a lui".