Udinese, Collavino: "Ricordiamo Astori con affetto. Interrompere striscia di 3 ko di fila"

“In questa serata così particolare ricordiamo anche noi con affetto Davide Astori, per questo le sue società e la Lega serie A hanno unito un sentimento di stima alla collaborazione attiva con l’ospedale di Udine. Nel nostro stadio ci saranno screening cardiologici gratuiti, prenotabili sul sito dell’Udinese o con modalità che mostreremo attraverso il maxi schermo dello stadio. La potenza mediatica del calcio va sfruttata per onorare la memoria di Davide e per aiutare persone che hanno bisogno. Quanto alla partita, fortunatamente la sconfitta dell’andata fa parte del passato e fu frutto di un’espulsione lampo del portiere. Stiamo attraversando una fase difficile sotto il profilo dei risultati ed è una condizione di disagio che vogliamo cancellare al più presto. Occorrerà anzitutto una buona prestazione, auspicabilmente accompagnata da un bel risultato”. Queste le parole di Franco Collavino, direttore generale dell'Udinese, ai microfoni di DAZN. Ecco le formazioni ufficiali:

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Kamara, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Camara, Miller. All. Runjaic

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Parisi, Pogracic, Rugani, Ranieri; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Gudmundsson. A disposizione: Leonardelli, Christensen, Comuzzo, Gosens, Fazzini, Ndour, Fortini, Kouadio, Balbo, Fabbian, Piccoli. All. Vanoli