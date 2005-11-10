Castrovilli: "Non sarei mai andato via dalla Fiorentina. Non era una questione di soldi"

Attualmente svincolato, Gaetano Castrovilli è tornato a parlare del suo rapporto con la Fiorentina e soprattutto delle circostanze che portarono alla separazione dal club viola. Intervistato dal Corriere dello Sport, il centrocampista ha smentito alcune ricostruzioni circolate all'epoca: "Niente di più falso, fu tutta colpa del rinnovo. Ancora oggi ho un bellissimo rapporto con Biraghi e tutti gli ex compagni di Firenze. Io non sarei mai andato via. Non è stata assolutamente una questione di soldi, per me la cosa fondamentale è avere qualcuno che crede in me, ed è quello che sto cercando ora".

Castrovilli e il mancato rinnovo: "La gente non sapeva la verità"

Il centrocampista ha poi spiegato di aver sentito anche la necessità di cambiare ambiente dopo i tanti problemi fisici vissuti a Firenze: "Io volevo restare ma dopo tanti infortuni avevo bisogno di cambiare un po' aria, pensavo mi avrebbe liberato la testa. Invece non è stato così". Castrovilli lascia però intendere che dietro il mancato accordo ci fosse anche altro: "Poi c'è stata anche un'altra cosa, con la società, ma preferisco non dirla, perché in cinque anni mi hanno dato tanto e posso solo ringraziare. Mi resta il rammarico di non aver salutato il Franchi come avrei voluto: alla mia ultima partita ci sono stati applausi ma anche qualche fischio. Perché la gente non sapeva la verità".

Il sogno di Castrovilli: "Tornavo a Firenze, avevo la numero 10 ed ero capitano"

Nonostante la separazione, il legame di Castrovilli con Firenze resta dunque molto forte. Oggi il suo primo obiettivo è trovare una nuova squadra che gli permetta di sentirsi nuovamente importante: "Ritornare a divertirsi e a far divertire". Ma nel suo futuro ideale c'è ancora spazio per il viola. L'ex centrocampista della Fiorentina ha infatti raccontato un sogno particolarmente significativo: "Una notte ho sognato che tornavo a Firenze. Avevo la numero 10, ero capitano. Mi è piaciuto tanto come sogno".