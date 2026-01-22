Centravanti made in Italy: tre gol in quattro gare, il 2026 di Colombo è partito col botto

Stato di grazia per Lorenzo Colombo. L'attaccante del Genoa sta attraversando un ottimo momento di forma, suffragato anche dai gol che stanno arrivando con costanza. Una partenza in stagione col freno a mano tirato nonostante tanto lavoro per la squadra. Si sa che per un attaccante i gol rappresentano il pane, un'iniezione di fiducia importante che possono far svoltare una stagione. E questo è accaduto al centravanti arrivato in estate dal Milan e che si appresta ad essere riscattato dal Grifone (manca di fatto una presenza).

Contro la Fiorentina la svolta

Indubbio come sia cambiato il rendimento del giocatore quando gli è stato affiancato Vitinha con cui ha dimostrato fin dalla gara di Reggio Emilia contro il Sassuolo un buon feeling. Terminato l'interregno Murgita-Criscito, lo step successivo è stato compiuto con Daniele De Rossi che non ha mai nascosto le qualità del ragazzo spronandolo sempre a dare il massimo e a migliorare giorno dopo giorno. Contro la Fiorentina l'errore dal dischetto avrebbe potuto abbatterlo ma il gol di caparbietà da terra ("un gollonzo" lo definì simpaticamente il mister) ha fatto switchare la stagione del ragazzo.

Tre reti in quattro partite nel 2026

E a Cagliari è arrivato un assist mentre contro il Verona la giornata successiva un altro gol ed in quel di Udine un altro assist. Infine il 2026 è iniziato col botto veramente con tre reti consecutive contro Pisa, Milan e Cagliari mentre a Parma soltanto Corvi gli ha impedito di fare l'en plein nelle prime quattro partite dell'anno solare.